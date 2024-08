El anticomunismo en la campaña electoral

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”. Con esta frase escribían Carlos Marx y Federico Engels el preámbulo del “Manifiesto Comunista”, reconociendo en el mismo una fuerza que se opone a la leyenda del fantasma. Hoy, los adversarios del comunismo siguen utilizando el fantasma del comunismo contra toda fuerza opositora al status quo, utilizando calificativos hirientes, aunque esta, la oposición, no tenga ni la menor idea del significado de lo que es el comunismo. El comunismo, a pesar de que su programa no se desarrolló en ninguna parte, considerando que el ideal proclamado por esta doctrina de ver un ser humano liberado de toda forma de dominación, explotación y de una sociedad en plena armonía con la naturaleza y en sus ideales de justicia, cuestión que se veía posible en el siglo XIX. En la Europa actual y en el mundo, el ideal de una justicia estable, duradera y progresiva parece alejada.

En el caso de América Latina, el concepto de comunismo está siendo referenciado, sin ningún fundamento, a una izquierda que no tiene nada en común con los ideales primarios del comunismo, en sus principios doctrinarios y programáticos, pero, aun así, se sigue manteniendo una oposición a las viejas ideas del comunismo como razón justificadora para políticas agresivas en contra de gobiernos progresistas. Hemos llegado a una situación tan extraviada mentalmente que, hasta Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha sido acusado por Donald Trump de “ser un títere del castro-chavismo” y ahora, ese mismo Trump, alza su voz diciendo que Kamala Harris es “comunista”, una candidata demócrata que no supera su aspiración de recuperar la posición de Estados Unidos como la principal potencia del mundo. Trump, al igual que otros líderes conservadores de América Latina, ante la crisis que vive el mundo han caído en una incontinencia verbal, que, cualquier argumento, para atacar los ideales comunistas, aunque no tenga base objetiva, es bueno.

Una situación similar vive Honduras, de cara al próximo proceso electoral. El partido oficialista, como la oposición, han entrado en una campaña donde esta última ha centrado sus consignas en atacar un comunismo inexistente. Venezuela, Cuba y Nicaragua son el centro de ataque del conservadurismo, sus eslóganes se orientan a poner esos países como lo que no debe ser Honduras. Esa propaganda se hace desde uno de los países que muestra los mayores índices de pobreza y exclusión, con los indicadores sociales más deprimentes en salud, educación, empleo y seguridad, y desde un país donde el socialismo es apenas un discurso. De llegar el chavismo al poder en Honduras, dicen los defensores de este orden, todas las conquistas democráticas se echarían a perder. ¿Qué conquistas se van a perder, Dios mío?

No ocurra que, de ganar las elecciones, a esa oposición le toque como al ultraconservador de Javier Milei de la Argentina; que ahora como presidente de ese país anda tocando las puertas de Brasil, China y México, implorando algún tipo de relación comercial después de haberlos acusado de estar dirigiendo regímenes comunistas, con calificativos burdos.