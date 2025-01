1

La diplomacia y la dinámica que le sea inherente prevé la negociación para la solución de conflictos. Más aún, la prevención de conflictos. El diálogo, fundamental para el buen desenvolvimiento de las relaciones, es base para el inicio de cualquier negociación y esencia precisa de la diplomacia. Si no se han seguido los pasos lógicos para dirimir un apuro que solo se vislumbra. ¿Cuál es la lógica que impulsa el exabrupto repensado de la gobernante hondureña? La potencial expulsión por Los Estados Unidos de nuestros inmigrantes después de la toma de posesión del presidente Trump, parece servir de fundamento a la amenaza de previo de la presidenta Castro, sin siquiera mediar un acercamiento entre los gobiernos, sobre el tema, ni existir claridad en cual será en definitiva su política para inmigrantes. La estabilidad de la base norteamericana se instrumentaliza con fines inconcebibles, pero con previsibles consecuencias funestas. No hay fundamento para creer en una tardía identificación con el dolor de los migrantes y sus familiares, tampoco en un celo por la soberanía patria, lo que si se evidencia es que el objetivo no es ni lo uno ni lo otro, sino que puede ser como tantas otras veces, un distractor, manifestación más del estilo de poder del presidente Mel Zelaya: el de generar caos, vivirlo y reproducirlo como su dueño. Y ante la falta de respuestas eficientes a los problemas reales que agobian a la hondureñidad. Lo más grave no es el daño que infligen a las relaciones con un socio estratégico vital, si, vital, para nuestra estabilidad. Lo más grave -y de la que no hay forma de medir su impacto-, es la incertidumbre con que arremeten la inversión nacional y extranjera. La baja del 70 % en las ventas de la época navideña nos les dice nada y no preguntan ni escuchan a los que saben. En el elevadísimo pedestal en el que se han aislado no les llegan los lamentos, y las noticias no les interesan. No es Honduras su interés, son otras cosas las que les distraen.