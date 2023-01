Descubrimiento del cometa C/2022 E3 (ZTF)

Los cometas son una especie de “bolas de nieve espaciales” formadas por gases congelados, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol. A medida que se acercan a nuestra estrella, estos objetos son atacados con cantidades cada vez mayores de radiación, liberando gases y escombros. Este proceso forma una atmósfera brillante alrededor del cometa (conocida como coma) y dos vastas colas de gas y polvo.

¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un cometa? Un asteroide es un gran pedazo de roca producto de colisiones o del sistema solar primitivo, y la mayoría se encuentran entre Marte y Júpiter en el Cinturón Principal, un cometa es una roca que está cubierta de hielo y metano, mientras que sus órbitas llegan mucho más lejos de nuestro Sistema Solar.

El 2 de marzo de 2022 fue descubierto el cometa C/2022 E3 (ZTF) por astrónomos que utilizaban la cámara de sondeo de campo amplio del Zwicky Transient Facility mediante el Telescopio Schmidt de 1.2-m en Monte Palomar (EUA); el objeto tenía un brillo medio de magnitud 17.2 en las cinco exposiciones obtenidas en la constelación del Águila. Sin embargo, las observaciones realizadas en los días posteriores por astrometristas desde otros lugares encontraron actividad cometaria en forma de una coma con 15” de tamaño angular y una cola de 25” de longitud.

La órbita calculada para este objeto es cuasi parabólica, lo que implica que el C/2022 E3 (ZTF) no es un cometa nuevo, sino que ya pasó anteriormente hace unos 50,000 años. En el último tiempo se ha iluminado “considerablemente”, como señala la NASA y ahora mismo este cuerpo celeste en llamas se encuentra barriendo la constelación Corona Borealis, en los cielos antes del amanecer.

El cometa presenta unos tonos entre verdoso y brillante, una cola de polvo ancha corta y una cola de iones más larga y tenue que se extiende en todo el campo de visión.

¿Cómo podrá ser visto? En su viaje por el interior del Sistema Solar, el cometa se encontrará en el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 12 de enero y en el perigeo, su punto más cercano a nuestro planeta, el 1 de febrero. Durante la segunda quincena de enero, aunque ya se estará alejando del Sol, el cometa seguirá aumentando de brillo aparente debido a que se estará aproximando a la Tierra.

Comenzará entonces a ser observable a simple vista, alcanzando la magnitud 5 a finales de enero y posiblemente el máximo brillo de magnitud 4 durante los primeros días de febrero. Se cree que el cometa aparezca en los cielos de la Tierra dejando una estela de rayas grises o una mancha en el firmamento nocturno.

Te invito a no perderte el paso del cometa C/2022 E3 (ZTF) a finales de enero y principios de febrero porque no volverá a aparecer ¡hasta los próximos 50,000 años! Este cuerpo celeste no había sido captado desde tiempos de la Edad de Hielo, ¡imagínate lo especial y esperado que es! Puedes hacer uso del simulador espacial Stellarium tanto para PC como en celular para que pueda seguir su trayectoria.Por un año de nuevos descubrimientos astronómicos.