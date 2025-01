Cifras o propaganda

1

El discurso de la presidenta Xiomara Castro, donde proclamó un “aumento histórico” del 34.2% en la inversión pública, alcanzando 96,461.5 millones de lempiras en 2024, no es solamente una media verdad, sino una manipulación descarada de las cifras. Mientras el gobierno se jacta de sus logros, el pueblo enfrenta una economía debilitada, marcada por decisiones que agravan las precarias condiciones de vida. Vergüenza debería darles mostrar tal cinismo.

2

Hablemos de las verdades financieras que este gobierno se empeña en ocultar y que el economista Roberto Lagos acertadamente ha resumido en su cuenta de X.

3

Primero, el tipo de cambio. El lempira, cuya estabilidad solía ser motivo de orgullo, se desliza a un ritmo alarmante. De 25.5059 lempiras por dólar al 2 de enero de 2025, el deslizamiento acumulado desde septiembre de 2024 es de 62 centavos. Inusitado. Detrás de estos números hay hogares que ven cómo su dinero pierde valor y empresas que enfrentan costos crecientes.

4

Segundo, el sistema de subasta de divisas. Lejos de facilitar el acceso a dólares, este modelo genera trabas innecesarias e incrementa los costos de transacción para el sector privado. Es un juego perverso donde el Estado controla las reglas mientras los empresarios luchan por sobrevivir.

5

Tercero, las tasas de interés. Entre enero de 2023 y noviembre de 2024, las tasas sobre operaciones nuevas se dispararon: en agricultura, del 10.72% al 16.35%; en comercio, del 11.92% al 17.45%; en financiación para exportación, del 9.09% al 16.19%. No contentos con encarecer los créditos nuevos, también elevaron las tasas sobre préstamos existentes, golpeando tanto a agricultores como a pequeños comerciantes. Esto es consecuencia del derroche, no hay otra explicación.

6

¿Y qué decir de la deuda soberana? Colocaron 700 millones de dólares a tasas comparables con las de una tarjeta de crédito. Este endeudamiento irresponsable compromete el futuro financiero de Honduras.

7

Mientras tanto, el crédito empresarial se desacelera, la inversión extranjera directa sigue sin recuperarse, y los indicadores de inversión pública revelan una verdad aún más inquietante: de ese supuesto “aumento histórico”, solo se ejecutó el 72%, concentrado mayoritariamente en gasto social -el drenaje de las finanzas públicas-. La inversión productiva tuvo una ejecución de apenas 54.5%, y la formación bruta de capital, un paupérrimo 45.9%.

8

Y como si esto fuera poco, Honduras fue reprobada en la Cuenta del Milenio. Esto no es un simple examen internacional; es un veredicto sobre la falta de transparencia y el mal manejo de los recursos.

9

Señora presidenta, el pueblo no necesita escuchar discursos presuntuosos escritos por quienes felicitan a Cuba en su 66 aniversario de pobreza. Necesita empleo, estabilidad y esperanza. Las cifras no mienten, aunque su gobierno intente maquillarlas. Honduras merece liderazgos que enfrenten la verdad, no que la escondan tras promesas huecas y estrategias mediáticas. Porque la verdadera patria no se construye con propaganda, sino con resultados tangibles y un compromiso genuino con el bienestar de la nación.