Nuestra democracia está a prueba. En esta coyuntura, Honduras requiere de demócratas que no reduzcan el sistema a un evento democrático más, solo otras elecciones. Es indispensable exaltar los valores democráticos indispensables, respeto a la voluntad popular y la madurez para ser buen ganador y buen perdedor. Es lo menos que se espera de quienes buscan el favor popular en elecciones. Las tensiones políticas, las pasiones desbordadas y la anteposición de intereses particulares a los de la nación, pueden desbordar, magnifican el desencanto del electorado con algunos de sus políticos, y no debe ser. La transparencia electoral es un derecho ciudadano, no un favor discrecional ni de autoridades ni de otros actores electorales. Cada vota debe contar y cada ciudadano debe convertirse en centinela del voto. Es la responsabilidad, un gran deber. La confianza es la esencia del sistema democrático. Y garantizarla es deber de partidos políticos, autoridades y candidatos. Erosionar esa confianza porque no se contó con el favor popular es traición a la patria, aunque no sea parte del catálogo de delitos. Igual de fundamental es la actitud ante los resultados electorales: Se gana, habrá que hacerlo con humildad. Sí, la humildad es algo indispensable en quien gobierne. Firmeza, sí, pero con humildad. Entender que es a servir, que se va, no a ser servido; a gobernar para todos, sin exclusiones que profundicen la división que padecemos. Se pierde, habrá que hacerlo con dignidad. Es el comportamiento ante los resultados electorales lo que revela los valores democráticos de un ciudadano. Porque un demócrata no es el que así se autodenomina, es el que practica la democracia con coherencia, se somete a la ley, considera al adversario, repudia la violencia, no desinforma, reconoce las limitaciones del poder y respeta la dignidad humana. Los hondureños necesitamos líderes que construyan, no que separen; que fortalezcan la institucionalidad, no que la destruyan. Que entiendan que no pueden ser obstáculos, sino facilitadores a la democracia. Que deben propiciar paz y progreso