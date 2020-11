Columnistas

Fratelli Tutti, (Hermanos todos, en español) sobre la fraternidad y la amistad social es la nueva carta encíclica del Papa Francisco, firmada sobre la sepultura de san Francisco de Asís, en la ciudad de Asís, el día 3 de octubre 2020. Ciertamente va a ser analizada en detalle por cristianos y no cristianos pues se dirige a todas las personas de buena voluntad. En primer lugar, tiene que quedar claro que el Papa presenta una alternativa paradigmática a nuestra forma de habitar la Casa Común, sometida a muchas amenazas. Hace una descripción de las sombras densas, que equivalen, como él mismo afirmó en varios pronunciamientos, a una tercera guerra mundial por partes. La encíclica está compuesta en gran parte por citas de discursos que ha pronunciado en distintos lugares durante los últimos siete años de su pontificado, en los que las directrices que quería dar al mundo como líder de la Iglesia están ahora formalmente establecidas y puestas en un marco claro. También utiliza textos que le han sido enviados a través de las conferencias episcopales. Suena como su testamento, en el que hace un balance de su pontificado. Además, se refiere regularmente a su anterior encíclica Laudato si’ y a las encíclicas sociales de sus predecesores. Aunque el texto empezó a escribirse antes de la pandemia el contexto en que se publica le confiere un elemento de ventaja muy inmediato y vivo aún: «el aquí y el ahora de la pandemia covid-19». Porque es la pandemia la circunstancia histórica reciente que nos ha facilitado visualizar mejor los problemas acuciantes del mundo contemporáneo. El Papa levanta un acta de esos problemas y los formula con voz clara y fuerte. Lo interesante es que no sólo analiza “sino que ofrece respuestas”. La encíclica estructurada en 8 capítulos y 287 numerales, en su primer capítulo, se reseñan “algunas tendencias del mundo actual” opuestas a su plan de fraternidad: los “nacionalismos cerrados”, los “poderes económicos que necesitan un rédito rápido”, la cultura “del descarte -como los no nacidos”, el racismo, las guerras, la xenofobia, los fanatismos, etc. Pone a un mismo nivel de maldad a las guerras y al derecho al aborto. Y en plena pandemia, reivindica por igual como esenciales desde el personal de salud y los empleados de supermercados hasta los policías, curas y monjas.

En el segundo capítulo la encíclica responde con un ejemplo luminoso, un presagio de esperanza: el del Buen Samaritano. El Papa nos exhorta a “salir de nosotros mismos” para encontrar en los demás “un crecimiento de su ser”, abriéndonos al prójimo según el dinamismo de la caridad que nos hace tender a la “comunión universal”. Una sociedad fraternal será aquella que promueva la educación para el diálogo con el fin de derrotar al “virus del individualismo radical” y permitir que todos den lo mejor de sí mismos. Uno de los temas de fondo abordado es el problema de la “migración”, es, por supuesto, un tema complejo para el que no hay soluciones ya hechas. El dolor social al que nos enfrentamos hoy en día es el de la cuestión de los refugiados. Nunca antes tantas personas han huido en busca de una mayor seguridad para ellos y sus familias. Por supuesto, cuando se trata de la política mundial, se debe hacer todo lo posible para que las personas puedan permanecer en sus propios países y no tengan que huir. Esa debería ser y seguir siendo la opción principal. Pero la realidad es diferente. Por eso, no podemos cerrar los ojos ante esta tragedia mundial a la que nos enfrentamos hoy en día. Especialmente la forma en que estas personas son privadas de su dignidad humana y son tratadas de manera inhumana. El papa nos recuerda que los esfuerzos ante los migrantes se resumen en cuatro verbos: “acoger, proteger, promover e integrar”. En otro acápite se señala que el siglo XXI es escenario de un nuevo debilitamiento de la influencia de las Naciones Unidas, porque una y otra vez «las dimensiones económicas y financieras» están superando a “la dimensión política”, que debería centrarse precisamente en el bienestar mundial. En esta línea, el Papa, señala que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas, como de la arquitectura económica y financiera internacional, con un rediseño del Consejo de Seguridad que evite los vetos que “deslegitiman” su trabajo. Un breve fragmento de la encíclica resumen con toda claridad y precisión aquello que se ha dicho en repetidas ocasiones y sobre lo que se han llenado cientos y cientos de páginas: “El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. En lo relativo a la mejor política (capítulo quinto) en los últimos años la expresión ‘populismo’ o ‘populista’ ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria: ‘populista’ o ‘no populista’. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. La encíclica cierra con un capítulo dedicado a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo en el que se reitera que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas, sino en sus deformaciones. Actos tan “execrables” como los actos terroristas, por lo tanto, no se deben a la religión, sino a interpretaciones erróneas de los textos religiosos, así como a políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión.

Demos la bienvenida a esta encíclica social con un corazón agradecido y busquemos honestamente formas en las que nosotros mismos, como individuos y como comunidad, podamos responder aún mejor a las diversas invitaciones impulsoras.

