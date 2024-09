Sentimiento patriótico

1

En el mes de la patria, en donde muchas cosas de la historia no son como nos las contaron, y en donde muchos piensan que ser un catracho orgulloso es ir a ver los partidos de la H, pero que desconocen su historia, por eso les voy a narrar de manera breve en qué consiste tener ese sentimiento de nacionalidad o de patria, como le quieran llamar.

Cuando en un país sus ciudadanos desconocen su historia, sus derechos, o cuando se mantienen dormidos por fenómenos de entretenimiento, es casi imposible que puedan progresar como sociedad, además de eso, si quienes los gobiernan no atacan el problema toral, es decir la educación y la salud, ese pueblo nunca será próspero.

Usted que me está leyendo podría preguntarse ¿a mí, qué me hace sentir hondureño? Cuando se come una baleada, una catrachita, cuando vemos las danzas folklóricas... Vivimos en una nación en donde algunos se atrevieron a venderla, vivimos en un país donde hay muy poca identidad nacional, hay poco amor a la patria, por eso nos abraza fuerte este gran problema estructural, son pocos los que saben qué representa la bandera, el escudo, son pocos los que entienden que a pesar de todas las riquezas que se llevaron para Europa de América y siendo más específico acá en nuestro país todavía después de la colonia tenemos muchas riquezas, no somos pobres, solamente nos han administrado mal, pocos se engordan con la res pública y muchos son los flacos, a esos que les niegan educación y salud de calidad, a nosotros que casi nunca nos enseñaron que debemos de tener una cultura propia y no copiar todo lo que vemos afuera, el sabio Valle no quería firmar el Acta de Independencia y la historia lo ha juzgado mal, porque decía que estábamos en pañales todavía para separarnos de la Federación, y con el tiempo 203 años después, no tenemos una cultura con raíces profundas que nos defina nuestra identidad, seguimos siendo colonia, con los mismos modelos de cuando nos vinieron a saquear, pues conquista se queda corto para todo lo que pasó. En el mes de la patria, el 25 de septiembre de 2024, hay pocos patriotas.