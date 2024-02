El municipio de San Manuel, Cortés, anteriormente llamado Tiuma o Tehuma, vocablo que en lengua mexiquense significa “Agua de los magueyes divinos”, alcanzó la categoría de municipio en el año de 1859 al crearse el departamento de Cortés el 4 de julio de 1893, y la categoría de ciudad en agosto de 1998.

San Manuel es uno de los pueblos más antiguos del departamento de Cortés, antes se llamaba Ulúa o Reúma y formó parte de una de los repartimientos que hizo Don Pedro de Alvarado en 1536.

En el recuento de población de 1901 figuró como cabecera del Curato perteneciendo al Partido de Tencoa, habiendo sido fundada su cabecera en el lugar llamado Campín (hoy aldea), lugar del cual se emigró hacia las áreas de mayor altura para evitar las frecuentes inundaciones, sobre todo las causadas por el río Ulúa, el más caudaloso de Honduras.

La actual cabecera está situada a 33 metros sobre el nivel del mar.

En este municipio de cara a las elecciones del 2025 hay un joven de 33 años, abogado de profesión y republicano de convicción, que aspira por el Partido Republicano de Honduras a convertirse en su nuevo alcalde para el período 2026-2029. Se trata de Carlos Moya, más conocido como “el líder”.

Moya nos comenta sobre los problemas fundamentales de su comunidad en la actualidad: educación, desempleo, alumbrado y alcantarillado público, entre otros. “En nuestro municipio contamos con uno de los mayores retos que es el tema de la educación de nuestros niños, ya que no se cuenta con la capacidad para cubrir dicha demanda educativa, y sumado a esto la gran deserción escolar por múltiples factores. Esto es un tema de alta preocupación ya que sabemos que en un municipio que no se garantiza una educación no hay desarrollo y crecimiento, ya sea micro o macroeconómico, y en temas sociales”.