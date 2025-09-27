Nuestra Honduras

204 años es un tiempo promedio para la Honduras de hoy. Su pasado está lleno de sangrientas experiencias políticas: guerras civiles, golpes de Estado, pobreza extrema. Precisamente en el presente año se están cumpliendo 100 años de lo que para algunos políticos fue una guerra civil y para los que participaron en ese gran movimiento bélico, la recordarán como la gran revolución de 1924. En aquella época, Honduras no tenía ni siquiera una moneda nacional, aquí circulaban monedas de otros países, pero lo que si abundaba era la pobreza extrema. Los hondureños de la época no podían dedicarse al trabajo de la tierra, a la crianza de animales domésticos, ni a la ganadería, por el riesgo de que los llamados revolucionarios pasaran por sus hogares, robándose los granos de primera necesidad y los animales domésticos que las familias criaban y cultivaban, por lo que muchos hombres y mujeres preferían unirse a la revolución conocida como guerras intestinas. Las mujeres que se iban a la guerra preparaban los alimentos de los revolucionarios y muchas quedaban embarazadas y a sus hijos los llamaban “hijos de la guerra”. Entre los famosos oficiales revolucionarios, estaba el doctor y general Tiburcio Carías Andino, quien en sí no era un hombre malo como lo tildaban los contrarios políticos, los que si eran malos eran los llamados “hombres de Carías”, mejor conocidos como los comandantes de armas, quienes tenían mandos en los departamentos, maltrataban a los opositores políticos, persiguiéndolos y colgándolos. Una mañana de 1957 tuve el honor de que mi padre Heriberto Girón Jácome me invitara a conocer al general Carías, era un hombre que infundía mucho respeto. Tuve el honor de darle la mano al llamado: “Hombre de Zambrano” del que una vez mi padre y yo asistimos a su cumpleaños, es una historia que guardo en mis archivos. De aquella gran revolución ya no sobreviven participantes.