La investigación de mercado y tu negocio

En los negocios, todos vendemos algo. Puede ser que tengamos un gran producto que ha tenido buenos resultados en el pasado pero que necesitamos actualizar, o tal vez deseemos crear una nueva línea de productos. Cualquiera que sea el caso, la clave para crear un gran producto está en descubrir qué es lo que el cliente quiere y necesita y después crearlo. Como parte del diseño de nuestros edificios, nos dedicamos de forma continua a investigar quién es nuestro cliente y qué es lo que ella o él necesita.

Realizamos encuestas y contratamos investigadores de mercado; también preparamos informes de investigación. La investigación de mercado es clave para entender el mercado en el que estamos, así como para intentar predecir qué dirección es probable que tome.

He descubierto que la investigación de mercado es más un arte que una ciencia. Los números pintan una imagen, pero no siempre es precisa. Por ejemplo, los datos pueden indicar una demanda y puedes extrapolar esos valores para ver cuántos de tus productos puedes vender, pero, al final del día, puede que no resulte como lo esperabas.

Existen productos que las personas tal vez nunca habrían visto o que no se pueden imaginar porque no han sido creados todavía. Entender la necesidad subyacente y lo que les gusta y no les gusta a tus clientes puede darte pistas de lo que es ese futuro y cómo llegar a ser tú quien lo convierta en una realidad y lo introduzca así al mercado.

Finalmente, la investigación de mercado no solo sucede en los informes de investigación; puedes hacerla también todos los días. Puedes mejorar tu conocimiento al prestar atención a los comentarios. En Celaque, escuchamos a través de nuestras encuestas y comentarios. Siempre estamos dispuestos a escuchar a nuestros clientes y otros socios. Al poner atención, aprendemos más e integramos tantas ideas buenas como nos es posible en nuestros diseños.