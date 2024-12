Costumbres y creencias

1

Es difícil cambiar la manera de pensar de alguien que ha creído en algo la mayoría del tiempo de su vida, ya se aproxima la Natividad y ya son muchos los que sabemos que el natalicio del Niño Jesús no fue en diciembre, aunque no hay una fecha exacta, los datos que más se aproximan es entre septiembre y octubre, pero no se puede decir de un día para otro que tenemos que cambiar la fecha de la Navidad.

2

¿Qué haría Santa con tantos regalos? Y si a Santa, que es un nombre en inglés, le movemos una letra, es decir, la n la colocamos al final, ¿quién es el hombre de rojo que trae los regalos?

3

No podemos cambiar un pensamiento tradicionalista a personas mayores, o a quienes no quieren abrir su mente, y es que ignorar es más fácil que entender, y las realidades mentales construidas muchos siglos atrás son prácticamente un dogma, sin olvidar que antes la iglesia fue más radical con aquellos que eran libres pensadores, Galileo Galilei era un hereje y fue condenado a muerte por decir que la Tierra era redonda, y se tuvo que retractar para seguir viviendo, es prohibido en este mundo exponer ideas que hacen ir al rebaño en dirección contraria, y atacamos a aquellos que cuestionan, por ejemplo, la Biblia, y dicen se contradice y que tiene lagunas.

4

No estoy diciendo que no haya muchas historias que rescatar y que hay muchas profecías que se están cumpliendo, pero un libro que fue traducido cientos de veces, y que fue escrito por hombres que nunca se conocieron entre sí, y con cientos de años de diferencia entre un libro y otro, ¿es en la realidad la palabra de Dios? Y no estoy poniendo en duda la existencia de Dios o de Jesús, porque ya los sumerios nos habían relatado una historia del diluvio universal.

5

Para finalizar, lo que trato de hacer ver en este escrito es que no sabemos si realmente la historia es tal y como nos la han contado, y que tal vez a Dios no hay que buscarlo fuera, porque siempre ha estado dentro de nosotros.