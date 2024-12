Juice WRLD revive en Fortnite: un homenaje de su madre y la industria musical

1

Por Ben Sisario / The New York Times

Jarad Higgins, el cantante y rapero de Chicago conocido por sus fans como Juice WRLD, murió de una sobredosis accidental hace cinco años, a los 21 años de edad. Pero su madre, Carmela Wallace, todavía a veces se refiere a su hijo en tiempo presente.

“Siempre le han encantado los videojuegos”, dijo Wallace. “Era su manera de tener un momento para sí mismo, a donde podía escapar. Porque lidiaba con ansiedad, depresión y estrés”.

Uno de sus favoritos era Fortnite, el juego inmersivo de aventuras y pelea, con millones de jugadores a la vez y, en ocasiones especiales, conciertos dentro del juego. La animada actuación de Travis Scott en abril del 2020, en el apogeo de los confinamientos por Covid-19, atrajo a casi 28 millones de jugadores en cinco presentaciones. Desde entonces, ha habido shows de Metallica, Ariana Grande, J Balvin y Eminem.

Wallace aprobó la aparición de su hijo en el evento musical más reciente de Fortnite, el “Chapter 2 Remix”, que se llevó a cabo en todo noviembre, también incluyó a Eminem, Snoop Dogg y Ice Spice, y culminó con un breve, pero elaborado, espectáculo virtual el 30 de noviembre. Ese evento, llamado “Remix: The Finale”, dentro del modo Battle Royale de Fortnite, atrajo a más de 14 millones de jugadores simultáneos en su primera función, de acuerdo con Epic Games, la compañía detrás del título.

Como todos los conciertos de Fortnite, el evento comenzó cuando los avatares de los jugadores se dirigieron a una zona designada. El cielo se volvió violeta y un Snoop Dogg gigante, alzándose sobre el paisaje, interpretó un extracto de su éxito del 2004 “Drop It Like It’s Hot”. Después de eso, Eminem luchó como un robot guerrero estilo “Transformers”. Ice Spice apareció como una princesa callejera antes de que un Juice WRLD animado interpretó su éxito del 2018 “Lucid Dreams” y ofreció el estreno de “Empty Out Your Pockets”, una pista extra de “The party Never Ends”, su tercer y “último” álbum póstumo recién lanzado.

Para la industria de la música, juegos exitosos como Fortnite y Roblox son ahora medios de promoción codiciados, así como nuevas fuentes clave de ingresos. Los jugadores tienden a ser amantes del streaming de música y pueden ser tentados a gastar dinero en una variedad de elementos del juego personalizados, como “pieles” (atuendos) y “emotes”, movimientos de baile de los personajes a veces asociados con estrellas visitantes.

Fortnite tiene más de 500 millones de cuentas de usuarios y 110 millones de personas lo juegan al mes, dijo Epic. Midia Research, que estudia el negocio detrás de los medios y la tecnología, dijo que se anticipa que los ingresos por gasto en juegos alcancen los 177 mil millones de dólares para el 2030.

Adam Sussman, presidente de Epic Games, describió sus asociaciones musicales como de beneficio mutuo. Para estos acuerdos, los sellos discográficos suelen otorgar licencias de derechos musicales, pero los artistas o sus patrimonios suelen controlar otros derechos, como los de su nombre e imagen.

Wallace dijo haber estado involucrada durante meses en la aprobación de diversos detalles de la apariencia de Juice WRLD.

“Hace un par de años alguien quería hacer un holograma y no pude apoyarlo. Eso fue demasiado para mí. Era un poco espeluznante”, dijo.

“Pero el videojuego es genial”, añadió.

© 2024 The New York Times Company