Diseñadores lanzan manual para crear armas caseras para uso personal

Por The New York Times/ Lizzie DeardenN y Thomas Gibbons-Neff

LONDRES — Después de un intento de asesinato pandillero en la ciudad francesa de Marsella el año pasado, la policía encontró lo que parecía ser un rifle de asalto de juguete.

“Pero el arma era letal”, recordó el Coronel Hervé Pétry, de la gendarmería nacional.

En tres años, este modelo de arma de fuego semiautomática casera, conocida como FGC-9, ha aparecido en manos de paramilitares en Irlanda del Norte, rebeldes en Myanmar y neonazis en España.

Un grupo en línea llamado Deterrence Dispensed publica un manual gratuito sobre cómo construir el arma. “Juntos podemos derrotar para siempre la violación a nuestro derecho natural a portar armas, defendernos y levantarnos contra la tiranía”, dice.

The New York Times ha hecho una crónica del crecimiento del FGC-9 desde un proyecto de garaje para aficionados hasta un arma empuñada por terroristas, traficantes de drogas y milicianos en 15 países.

Se han diseñado y circulado en Internet innumerables armas impresas en 3D, pero los funcionarios de imposición de la ley internacional dicen que el FGC-9 es sin duda el más común. El arma es tan deseable entre los extremistas de extrema derecha en Gran Bretaña que poseer y compartir su manual de instrucciones es penalizado como delito terrorista.

Nadie hace más por promocionar el arma que su codiseñador, conocido en línea con el nombre de Ivan the Troll. Documentos judiciales, registros corporativos e información publicada en sus cuentas de redes sociales vinculan al personaje de Ivan the Troll con un fabricante de armas de Illinois de 26 años llamado John Elik.

The Times envió una solicitud de entrevista a su dirección de correo electrónico. Una cuenta de Ivan the Troll declinó la solicitud, diciendo que dudaba que lo trataran de manera justa. No hay indicios de que Elik, un fabricante autorizado, esté violando la ley estatal.

En su correo electrónico a The Times, Elik dijo que era un error centrarse en “los policías europeos quejándose de la recuperación de un pequeño número de armas” y de los tiroteos en los que nadie resultó herido, “en lugar del uso del arma como herramienta de liberación”.

El diseñador titular del arma fue Jacob Duygu, un ciudadano alemán de ascendencia kurda.

Alemania exige que los propietarios de armas tengan una licencia, pero Duygu quería un arma de fuego bajo sus propios términos. Su misión fue brindarle a cualquiera las herramientas para hacer lo mismo.