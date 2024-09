Costa Rica pierde su paraíso tropical tras la invasión de narcotraficantes

En noviembre, la policía local en colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos encontró y desmanteló el primer laboratorio de fentanilo de Costa Rica. Muchas de las pastillas tenían como destino Estados Unidos y Europa, según un cable estadounidense de la embajada en San José, la capital, obtenido por The New York Times.

“Aquí solía haber un límite; la gente no era asesinada indiscriminadamente”, dijo Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica. “Lo que estamos presenciando, jamás lo habíamos visto antes. Es la mexicanización de la violencia, para provocar terror y pánico”.

Los turistas esperaban poder divisar las famosas tortugas de Costa Rica. Puchi y sus hombres simplemente esperaban regresar ilesos. Pueden lidiar con víboras venenosas y cocodrilos. Pero con muy poco personal y equipo inadecuado, no son rival para la amenaza más peligrosa que ahora acecha en los parques nacionales: los cárteles de la droga.

Por María Abi-Habib/ The New York Times

Costa Rica no tiene Ejército, por lo que Zamora está presionando para ampliar la fuerza policial nacional, que cuenta con unos 15 mil efectivos para una población de 5.2 millones. Su Ministerio finalmente recibió un incremento presupuestario del 12 por ciento en el 2024 después de cinco años de recortes.

Las autoridades costarricenses descubrieron recientemente que los grupos criminales empleaban buzos para soldar cascos submarinos a los fondos de barcos que podían transportar hasta 1.5 toneladas de cocaína. También descubrieron que los traficantes contrabandeaban botellas de refresco llenas de cocaína convertida en líquido a Europa y el Medio Oriente.

“Los narcos solían concentrarse en llevar drogas a México para ingresar a Estados Unidos. Pero México ya no es el actor más importante porque Costa Rica es un puente a Europa, que ahora está inundada de cocaína”, dijo Randall Zúñiga, director del Departamento de Investigación Judicial, el equivalente costarricense del FBI.

Operación conjunta

Durante una reciente operación conjunta de los guardabosques de Costa Rica y la policía fronteriza, exploraron los manglares en busca de actividad sospechosa. Cuando los capitanes apagaron sus motores para atracar, los oficiales saltaron de la cubierta y sus botas se hundieron en el lodo.

La unidad de operación conjunta es la primera vez que los guardabosques del País, supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, trabajan con la policía, compartiendo sus conocimientos sobre el complicado terreno. Los esfuerzos cuentan con el apoyo de la Guardia Costera de Costa Rica en un puesto de avanzada a unos 80 kilómetros al sur. Patrulla el Pacífico e intercepta embarcaciones sospechosas embistiéndolas a toda velocidad.

No es sólo el tránsito de la droga al puerto de Moín lo que preocupa a los funcionarios costarricenses, sino también el consumo interno. La nación enfrenta una crisis de adicción. Periodistas de The New York Times acompañaron a la policía en una patrulla nocturna mientras establecían puntos de revisión en las calles de Limón.

En cierto momento, los policías llegaron a una barriada. Entraron en un antro de drogas, despertaron a los residentes de sus letargos inducidos por las drogas y los pararon contra las paredes de un laberinto de habitaciones mal construido. Una mujer suspiró y cerró los ojos mientras un oficial la registraba y le pedía su identificación.

Lentamente abrió los ojos y miró indiferente el graffiti garabateado en la pared frente a ella. “Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, decía.

Los oficiales le devolvieron su identificación. Ella la miró confundida y luego se acurrucó en su guarida de triplay para volver a su sueño drogado.

