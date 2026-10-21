Zelenski acepta "congelar" el frente con Rusia, pero exige garantías de seguridad

Washington.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto este miércoles a acordar un alto el fuego que "congele" las actuales líneas del frente en la guerra con Rusia como un paso inicial para el alto el fuego definitivo del conflicto, aunque insistió en que buscará garantías de seguridad de EE UU y sus aliados. Preguntado en la cadena Fox News sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75 % o más de su territorio, Zelenski respondió: "Sí". "En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra", afirmó.

El ucraniano insistió en que sería "un alto el fuego o detener las muertes, como lo denominó el presidente (Donald) Trump: 'congelar y parar'", en referencia a una propuesta del mandatario estadounidense, que busca relanzar el diálogo de paz entre Kiev y el presidente ruso, Vladímir Putin. "Por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy. Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad", agregó Zelenski. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre posibles negociaciones que no incluyan a Ucrania, en medio de propuestas de Moscú de una reunión tripartita entre Rusia, China y Estados Unidos, el presidente ucraniano advirtió que la parte ucraniana tiene que estar incluida en la conversación. "Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto, pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros", insistió el mandatario ucraniano.