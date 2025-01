“Estoy bien, estoy segura”: María Corina Machado reaparece tras evadir captura

1

Caracas, Venezuela.-María Corina Machado, luego de haber sido detenida por el régimen de Nicolás Maduro, reapareció en un video asegurando que se encuentra bien y está segura.

2

En el clip, donde aparece con una voz apagada y con una capucha negra, Corina asegura que la persiguieron, pero que logró escapar.

3

“Estoy bien, estoy segura, hoy 9 de enero saliendo de una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó la cartera, una carterita azul con mis pertenencias, se me cayó en la calle y ya estoy bien a salvo y Venezuela será libre”.

4

La detención de Machado habría durado casi 40 minutos, en los que no se supo nada de la líder opositora, y en los que el mundo entero volcó su mirada a lo que está ocurriendo en Venezuela a un día de la toma de posesión.

5

Desde distintos puntos del planeta se exigió la inmediata liberación de la opositora y desde Estados Unidos salió una fuerte advertencia si la líder no era liberada.