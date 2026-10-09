  1. Inicio
  2. · Mundo

Rescatan a los 13 niños secuestrados durante tres horas en una escuela de Brasil

Un hombre armado con un cuchillo mantuvo tres horas a 13 pequeños en un centro infantil de Sao Paulo. La Policía intervino y el agresor murió a tiros

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 15:51
Rescatan a los 13 niños secuestrados durante tres horas en una escuela de Brasil

Negociadores y tropas de élite cercaron el centro infantil durante horas.

 Foto: EFE

Sao Paulo.- La Policía brasileña rescató este viernes a los 13 niños que fueron mantenidos rehenes durante cerca de tres horas en una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

El secuestrador fue muerto a tiros por los policías, según afirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, en declaraciones a periodistas a puertas de la escuela.

Escasos minutos antes del tiroteo, la portavoz informó que las autoridades estaban negociando con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.

Rescatan a dos niños que eran utilizados para grabar contenido para adultos en Santa Bárbara

Un hombre armado con un cuchillo permaneció unas tres horas en el interior del Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz.

La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

La Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que siguió la situación desde el principio y que desplazó a funcionarios para atender a los niños y a las familias.

Rescatan en Marale a tres menores que habrían sido privadas de su libertad por el Cártel del Diablo

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.

En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias