Rescatan a los 13 niños secuestrados durante tres horas en una escuela de Brasil

Sao Paulo.- La Policía brasileña rescató este viernes a los 13 niños que fueron mantenidos rehenes durante cerca de tres horas en una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

El secuestrador fue muerto a tiros por los policías, según afirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, en declaraciones a periodistas a puertas de la escuela.

Escasos minutos antes del tiroteo, la portavoz informó que las autoridades estaban negociando con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.