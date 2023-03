Papa Francisco compara al régimen de Ortega en Nicaragua con una dictadura “comunista o hitleriana”

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio y capaz que quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, comenzó diciendo el pontífice.

“Es una cosa fuera de lo que estamos vivendo, es como si fuera a traer dictaduras de 1917 comunistas o hitlerianas del 35, trar aquí las mismas, son un tipo de dictaduras groseras”, manifestó el líder de la Iglesia Católica.

Las declaraciones del papa Francisco surgen luego de los constantes ataques, persecución y críticas de Daniel Ortega hacia la Iglesia Católica.