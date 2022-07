Padre de Elon Musk revela que tuvo otro hijo con su hijastra: “Estamos para reproducirnos”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La familia Musk no deja de ser noticia, pero esta vez no por acuerdos caídos con Twitter, sino que el padre de Elon reveló que hace tres años tuvo un segundo hijo no planeado con su hijastra de 35 años.

Errol Musk, de 76 años, reveló a The Sun que tuvo una hija con su pareja Jana Bezuidenhout hace tres años. En 2018 se conoció que Errol Musk tuvo a Elliot Rush, apodado Rushi y que ahora tiene cinco años, con Jana, que es 41 años menor que él y a quien conoce desde los cuatro años.

La noticia enloqueció a Elon cuando se enteró que su padre, ingeniero sudafricano, tenía un hijo con Jana, con quien creció viéndola como su hermana.

Musk padre estuvo casado con Heide, la madre de Jana, durante 18 años y tuvieron dos hijos. Ahora Errol declaró que su supuesto segundo hijo con Jana “no fue planeado”, pero que estuvo viviendo con ella tras el nacimiento.

“No he comprobado su ADN. Pero se parece a mis otras hijas, Rose y Tosca mezcladas. También se parece exactamente a Rushi y se comporta como él. Así que es bastante obvio”, dijo Errol.

