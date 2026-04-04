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Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior durante la guerra

El ministro criticó que los ataques de EE.UU. e Israel vayan dirigidos contra instalaciones civiles e infraestructuras clave para la educación y la investigación

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 08:43
Irán denuncia ataques a 30 universidades y centros de educación superior durante la guerra

Millones de alumnos y universitarios se han visto privados de continuar con sus estudios y labores de investigación como consecuencia de la guerra, afirman.

 Foto: EFE

Teherán, Irán.- Irán denunció este sábado que más de 30 universidades y centros de educación superior del país han sido atacados directamente por Israel y Estados Unidos desde el inicio de la guerra, causando la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.

"Hasta el momento, más de 30 universidades del país han sido objeto de ataques directos", declaró a los periodistas el ministro iraní de Ciencia, Investigación y Tecnología, Hosein Simaei Sarraf, en la Universidad Shahid Beheshti, en el norte de Teherán, donde uno de sus edificios resultó destruido por un bombardeo el viernes por la tarde, según informó la agencia de noticias IRNA.

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El ministro criticó que los ataques de EE.UU. e Israel vayan dirigidos contra instalaciones civiles e infraestructuras clave para la educación y la investigación, y señaló que han causado la muerte de 60 estudiantes y cinco profesores.

Simaei Sarraf denunció que, según el derecho internacional, este tipo de acciones constituyen no solo una violación de las normas internacionales, sino también un crimen contra la humanidad.

"El ataque a las infraestructuras es un crimen contra la humanidad. Es increíble que, en la era de los derechos humanos y en el siglo XXI, se ataque a instalaciones y civiles, y aún peor, a las infraestructuras científicas y vitales de la humanidad", reprochó.

Además, indicó que millones de alumnos y universitarios se han visto privados de continuar con sus estudios y labores de investigación como consecuencia de la guerra.

Anteriormente, Irán había informado de ataques contra la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y la Universidad Tecnológica de Isfahán (centro), entre otros.

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Redacción web
Agencia EFE

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