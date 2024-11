Homan, Miller y Noem: los halcones de Trump para su duro plan antiinmigrantes

10

La republicana Kristi Noemu fue gobernadora del estado de Dakota del Sur en el periodo 2018-2022 y reelecta para 2022-2026.

Estaba en la lista de Trump para ser su compañera de fórmula como vicepresidenta, pero su opinión cambió luego de las declaraciones publicadas en su libro “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos).

Noemu afirmó que mató a su perro de 14 meses porque no veía signos de que era bueno cazando.

Fue seleccionada por Tump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un cargo que supervisará las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (de Tom Homan), así como de las decisiones políticas que discuta con Stephen Miller para hacer funcionar el plan migratorio, considerando que este es el enfoque primario que Trump impulsa para su nuevo mandato.

Con una responsabilidad máxima, Kristi Noem es quien moverá toda la operación para responder ante posibles ataques terroristas que pongan en peligro la seguridad e integridad de millones de estadounidenses, también será la encargada de velar que se apliquen las leyes de migración. De ella dependerá el proceder y la naturaleza de las decisiones que se tomen para controlar o regular el flujo migrante en la frontera.