Emiten orden de arresto contra Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra en Ucrania

Rusia respondió que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene “ningún significado”.

“Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles órdenes de arresto son legalmente nulas para nosotros”, respondió la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, opinó que “el planteamiento mismo de la cuestión es escandaloso e inaceptable. Rusia, al igual que varios Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y, en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula y sin efecto para la Federación Rusa desde el punto de vista legal”.