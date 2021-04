Ricardo Zúñiga finaliza su visita en Guatemala enfocada en asuntos migratorios

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente estadounidense Joe Biden para Centroamérica, finalizó el martes una visita por Guatemala que se enfocó en detener la migración.

Tras reunirse con funcionarios de gobierno, Zúñiga dijo que trabajará en las causas de origen que llevan a las personas a atravesar México y dirigirse hacia Estados Unidos.

Zúñiga, quien estuvo acompañado por Katie Tobin, directora senior de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, también visitará El Salvador para tocar temas similares.

Asuntos migratorios

En una declaración junto al canciller guatemalteco Pedro Brolo, Zúñiga dijo que estaba en el país para “subrayar la importancia que Centroamérica tiene para Estados Unidos en este momento, que no puede quedar más claro que la designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar el esfuerzo para intentar atender no solamente los asuntos puntuales a la migración sino también a las causas”.



Agregó que durante su visita de 18 horas se reunió con la mitad de los miembros del gabinete, así como con el presidente Alejandro Giammattei, para abordar además temas de seguridad y economía.



“Tenemos fe y tenemos confianza que no solamente pensar en los retos sino también pensar en las oportunidades que existen en Centroamérica”, dijo Zúñiga, quien agradeció la “receptividad” del gobierno de Giammattei a los planteamientos de Estados Unidos.



Zúñiga también se reunió con otros actores de la sociedad civil como activistas de derechos humanos y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.

“Hablamos sobre los desafíos del sistema de justicia en el combate a la impunidad, se habló del respaldo que dan a la lucha que hacemos contra la corrupción y la impunidad", dijo Sandoval a The Associated Press.



El enviado estadounidense también se reunió con la jueza Erika Aifán, quien fue galardonada recientemente por el departamento de Estado por su coraje como juez, y con la magistrada constitucional Gloria Porras a quién la alianza oficialista en el Congreso intenta retirar la inmunidad para enfrentar un proceso por sus fallos contra la impunidad y en contra de acusados de corrupción.

Agenda

“Crear empleo, atender salud, atender educación fue algo de lo que platicamos ayer con el presidente, la necesidad de crear las condiciones para que los guatemaltecos puedan hacer sus vidas con dignidad y esperanza”, dijo Zúñiga.



Brolo dijo que otros de los temas discutidos son la cooperación contra la defraudación aduanera y la comisión presidencial contra la corrupción.

A las reuniones para tratar el tema migratorio también se convocó a Unicef y Acnur entre otros “para una mejor atención a los migrantes en tránsito y deportados”, dijo el funcionario.



El canciller también dijo que se realizará una campaña publicitaria regional para pedirle a la gente que no migre a EEUU.



La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional conocida como USAID, dijo que enviará un equipo de expertos en desastres para responder a las necesidades humanitarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, tras el paso de los huracanes que azotaron esos países el año pasado.



El equipo se encargará de evaluar las necesidades y establecerá coordinación con socios y funcionarios locales para brindar ayuda de urgencia a las familias necesitadas.



