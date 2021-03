Más países europeos suspenden el uso de vacuna de AstraZeneca, pese a respaldo de OMS

ROMA, ITALIA.- Siete países europeos suspendieron este lunes la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, extendiendo la lista de los que toman medidas por temor a efectos secundarios pese al respaldo de la OMS, y asestando un golpe a la campaña global de inmunización.



Además, en Latinoamérica, el gobierno venezolano anunció que no permitirá el uso del inmunizante del laboratorio sueco-británico.

Una tercera ola de la pandemia obligó a Italia a reconfinarse el lunes y generó nuevas medidas en países como Alemania, Francia y Chile.



Pese a ello, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Eslovenia y Letonia suspendieron este lunes la administración de la vacuna de AstraZeneca, y esperan el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).



En Brasil, convertido en una amenaza ante la proliferación de cepas de covid-19, el gobierno espera acelerar la campaña que avanza lentamente con una compra de 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, entregadas hasta septiembre.



Eso se suma a la compra de 38 millones de unidades de Johnson & Johnson, lo que eleva el total de órdenes a 562,9 millones de dosis hasta fin de año.



En tanto, las polémicas continúan en el gobierno de Jair Bolsonaro, quien anunció un nuevo cambio de ministro de Salud -el cuarto funcionario en el cargo durante esta crisis sanitaria-, mientras el sistema se acerca al colapso y las muertes, a 280,000.

Vacuna en pausa

Antes de que los siete europeos decidieran suspender el fármaco de AstraZeneca, otros lo habían hecho: Holanda e Irlanda marcaron la pausa el domingo ante temores de coágulos sanguíneos, tras informes de Noruega y aunque no se haya demostrado que sea efecto directo de la vacuna.



El país nórdico había suspendido el uso la semana pasada, al igual que Dinamarca, Islandia y Bulgaria. También Austria interrumpió el uso por una muerte, sobre la cual la EMA descartó preliminarmente una relación.

A eso se sumó la decisión de Venezuela, que, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, "no dará permiso a la vacuna AstraZeneca (...) en razón de las situaciones, las complicaciones, que se han presentado".



Esas vacunas se esperaban a través del sistema Covax, apoyado por la OMS para garantizar el acceso, pero su envío está trabado por deudas con la organización. Mientras, Venezuela aplica la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm.



En el mundo se administraron más de 373 millones de dosis de vacunas anticovid. La de AstraZeneca, una de las más baratas, es crucial para las naciones más pobres, ya que son mayoría en el programa Covax.



Pese a los contratiempos, la OMS respaldó la vacuna, aunque anunció que sus expertos se reunirán el martes para analizar la situación.



"No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca", dijo la responsable científica de la institución, Soumya Swaminathan.



La EMA anunció que celebrará una "reunión extraordinaria" el jueves sobre esta vacuna, pero aseguró que sus beneficios siguen siendo mayores que los riesgos.



El director del grupo de vacunas de la Universidad de Oxford, Andrew Pollard, aseguró que "hay pruebas muy tranquilizadoras de que no hay un aumento del fenómeno de los trombos aquí en el Reino Unido, donde se han administrado hasta ahora la mayoría de las dosis de Europa".



Europa, el continente más afectado por la pandemia superó los 40 millones de casos y 898,070 muertes, según un balance de la AFP.

Confinamiento en Italia

Aunque la vacunación avanza, la amenaza del virus persiste.



En Italia, que superó las 100,000 muertes, casi 40 millones de personas iniciaron este lunes un nuevo confinamiento por el aumento de los contagios.



En Alemania, donde el gobierno suavizó restricciones, la asociación de médicos de unidades de emergencia reclamó una reimposición "inmediata" de medidas "severas".



Y Francia, que esperaba evitar otro confinamiento nacional, intenta descongestionar las unidades de cuidados intensivos de la región parisina, con evacuaciones hacia otras regiones por vía aérea y con "una operación más masiva", en tren, hacia finales de semana.



Portugal, que impuso un segundo confinamiento en enero, comenzó a ablandar restricciones este lunes y hasta mayo.



La pandemia ha matado a más de 2,6 millones de personas, y aún se aplican restricciones de mayor o menor grado alrededor del mundo.



Por ejemplo en Chile, que volvió a imponer cuarentena a nueve municipios de Santiago tras registrar por quinto día consecutivo más de 5,000 nuevas infecciones, cuando el país se acerca a las cinco millones de personas vacunadas.

Sputnik V, a la europea

Por otro lado, Rusia anunció acuerdos para producir su Sputnik V con empresas de Italia, España, Francia y Alemania, a la espera de que el inmunizante sea homologado en la UE.



"Hay otras conversaciones en curso (...) Esto permitirá empezar a abastecer el mercado único europeo con Sputnik V tan pronto lo apruebe" la EMA, dijo el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kirill Dmitriev.



Estados Unidos también acelera la vacunación, con 107 millones de dosis administradas.

El país más golpeado por la pandemia con más de 534,000 fallecidos, administró más de dos millones de dosis diarias la semana pasada, según los Centros de Control de Enfermedades (CDC).