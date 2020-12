Covax accede a casi 2,000 millones de vacunas candidatas

GINEBRA, SUIZA.- El programa con el que la Organización Mundial de la Salud pretende llevar a todos los países necesitados vacunas contra el covid-19 tiene acceso a casi 2,000 millones de dosis de vacunas candidatas “prometedoras”, dijeron el viernes funcionarios.

Ninguno de los acuerdos al respecto incluye las vacunas de Moderna, cuyo uso fue aprobado el viernes en Estados Unidos, ni las de Pfizer-BioNtech, las cuales ya se están aplicando en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, y están cerca de ser autorizadas en la Unión Europea.



La iniciativa codirigida por la OMS, conocida como Covax, aún no tiene el compromiso firme ni fecha de las naciones ricas para que compartan las vacunas cuya provisión han asegurado para ellas mismas.

LEA TAMBIÉN: Mueren nueve personas en incendio en sala covid de un hospital en Turquía



De los aproximadamente 12,000 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 que se prevé la industria farmacéutica fabricará el año entrante, unos 9.000 millones de dosis ya fueron reservadas por los países ricos. Canadá encabeza a estas naciones con unas 10 dosis por habitante, según la compañía de análisis científico Airfinity.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los acuerdos significan que unos 190 países y economías participantes en la iniciativa COVAX tendrán acceso a las vacunas “en el primer semestre del año entrante”.



“Esta es una noticia fantástica y un hito en la salud global”, declaró el etíope Tedros, identificado sólo por su primer nombre, durante una conferencia de prensa a la que también asistieron representantes de Covax y la industria farmacéutica.



La OMS y sus socios en Covax, la alianza de vacunas Gavi y la Coalición para las Innovaciones de Preparación frente a Epidemias, estaban “trabajando sin descanso para comenzar las vacunaciones a principios del año entrante”, afirmó Tedros, quien subrayó que las inoculaciones no reemplazarán sino complementarán las técnicas que han demostrado contribuyen a a contener la propagación del virus.



“Si no erradicamos la enfermedad, un virus puede mutar”, señaló Guterres. “Y las vacunas que en un cierto momento sean efectivas dejarán de serlo si las cosas cambian”.



Los acuerdos para las vacunas en el marco de Covax incluyen a los fabricantes farmacéuticos AstraZeneca, británico-sueco; Johnson & Johnson, con sede en Estados Unidos; y Serum Institute, de India, aunque prosiguen las conversaciones con otros fabricantes.

ADEMÁS: Vacuna contra el covid-19 en Perú será gratuita y universal



“Es cierto que estamos en conversaciones con Pfizer y Moderna. Confiamos en que podamos alcanzar acuerdos con ellos. Pero no estábamos listos esta mañana”, dijo el doctor Richard Hatchett, titular de la Coalición para las Innovaciones de Preparación frente a Epidemias.



Hatchett reconoció que los procedimientos regulatorios de Estados Unidos, la necesidad de mantener las vacunas de Moderna y Pfizer a temperaturas bajo cero y los costos son “los aspectos que se están examinando” con ambas compañías.



El doctor Seth Berkley, jefe de la alianza Gavi, aludió a recientes informaciones de prensa, incluida una de The Associated Press, según las cuales aumentan las preocupaciones sobre la falta de financiación y apoyo para COVAX y la posibilidad de un rezago entre las naciones menos desarrolladas.

Vea aquí: OMS distribuirá primeras vacunas a países pobres en primer trimestre de 2021