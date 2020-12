"En menos de 24 horas" comenzará a aplicarse vacuna en EE UU, asegura Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos dio luz verde a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el covid-19, poco después de que México adoptara la misma medida, abriendo la vía a masivas campañas de vacunaciones, con la primera inyección prometida por Donald Trump en Estados Unidos "en menos de 24 horas".



Trump dijo en un video en Twitter inmediatamente después de la aprobación que la noticia es un "milagro médico" y que las primeras dosis serán administradas en Estados Unidos "en menos de 24 horas".



Estados Unidos se convirtió en el sexto país en aprobar esta vacuna que se aplica en dos dosis, después de Reino Unido, Baréin, Canadá, Arabia Saudita y México.



La luz verde del regulador sanitario de México, Cofepris, había llegado solo momentos antes del anuncio estadounidense.



"La Cofepris le ha conferido la autorización de uso en emergencias a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el virus Sars-cov-2", informó el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell.



El gobierno mexicano ya había anunciado esta semana su intención de empezar la vacunación a finales de diciembre, con un primer lote de 250,000 dosis para inmunizar entre este mes y enero de 2021 a 125,000 personas. Pero necesitaba la aprobación sanitaria.



México, con 128 millones de habitantes, suma 1,2 millones de casos de covid-19 y 113,019 fallecidos. Mientras que Estados Unidos suma más de 15 millones de casos y 295,000 muertes.

Presión

La aprobación en Estados Unidos fue otorgada un poco antes de lo esperado y llegó al final de una jornada en la que se reportó que la Casa Blanca había amenazado con despedir al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Stephen Hahn, si el organismo no emitía la aprobación de emergencia el viernes.



El país espera tener 20 millones de personas inoculadas este mes, con prioridad para personal sanitario y residentes de asilos.



El gobierno también dijo que compró 100 millones de dosis adicionales de la vacuna contra covid-19 de Moderna, llevando el total a 200 millones, ante reportes que aseguran que dejó pasar la oportunidad de asegurarse un mayor suministro de vacunas Pfizer. Esta vacuna podría ser aprobada la próxima semana.



Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna se basan en el ARN mensajero y su aprobación constituye un éxito para esta tecnología que no había sido probada previamente.



Pero en el mundo, otras dos vacunas candidatas tuvieron tropiezos.



Los laboratorios francés Sanofi y británico GSK sufrieron un duro revés y dijeron que su vacuna no estará lista hasta finales de 2021, tras unos resultados peores de lo esperado en los primeros ensayos clínicos.



Y Australia también decidió abandonar los ensayos para generar su propia vacuna debido a un falso positivo al VIH, el virus del sida, entre los participantes.

Récord en Brasil

En todo el mundo, se han perdido más de 1,59 millones de vidas a causa del covid-19 desde que surgió en China hace un año, según un recuento de AFP de fuentes oficiales.



En América Latina, donde ya han muerto más de 468,000 personas, Brasil superó este viernes el récord de 180.000 fallecidos por coronavirus, un número solo superado por Estados Unidos.



Un repunte de la enfermedad llevó a varios estados a adoptar nuevas medidas preventivas pese a que el presidente Jair Bolsonaro asegura que el país está en "el finalcito" de la pandemia.



En tanto, Perú, con 980,943 casos confirmados y más de 36,500 fallecimientos, suspendió este viernes el ensayo clínico de una potencial vacuna china para el covid-19, como precaución ante la detección de problemas neurológicos en un voluntario del estudio.



Reino Unido se convirtió esta semana en el primer país occidental en autorizar la vacuna Pfizer-BioNTech.



Mientras en Moscú, el laboratorio británico AstraZeneca y Rusia anunciaron ensayos clínicos que combinan sus dos vacunas (la rusa es la Sputnik V) para lograr una "mejor respuesta inmunitaria".



Además, Rusia y China comenzaron ya campañas de inoculación con vacunas de producción nacional que aún no están definitivamente aprobadas.

Aumentan los contagios en Corea del Sur

Corea del Sur registró el sábado una cifra récord de casos diarios, con 950 nuevas infecciones, tras varios días con cifras de entre 500 y 600, la mayoría en el área metropolitana de Seúl.



Y en China, la detección de dos casos de coronavirus en dos ciudades próximas a la frontera con Rusia, Donping y Suifenhe, dio lugar a medidas de confinamiento y una campaña masiva de tests.



En Europa, varios países reconocieron el viernes que siguen sufriendo niveles demasiado elevados de contagios a pocas semanas de Navidad.



Los franceses deberán respetar un toque de queda diario a las 20H00, incluida Nochevieja.



En la vecina Bélgica, los hospitales siguen saturados, a pesar de que los brotes no están siendo tan temibles como en Holanda o Alemania.



Y en Suiza, el crecimiento de casos es "exponencial", más de 5,000 al día y el país anunció un toque de queda a las 19h00 para tiendas, restaurantes y bares.