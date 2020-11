¿Diez en una mesa? Calcule el riesgo de que un comensal tenga covid-19

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Si diez personas se reúnen en torno a una mesa este jueves en París, el riesgo de que al menos uno de los invitados tenga covid-19 es del 32%. En Washington, es del 18%.



En el estadounidense condado de Walsh, en Dakota del Norte, es más del 99%. En Praga, del 58%.



El cálculo es simple y se basa en datos en tiempo real sobre la pandemia de covid-19, presentados de manera clara por un sitio internet que ha crecido en popularidad desde que comenzó a funcionar en julio.

Creado por investigadores de la Georgia Tech University, su metodología fue validada el lunes con una publicación en Nature Human Behaviour, una de las prestigiosas revistas Nature.



La dirección es https://covid19risk.biosci.gatech.edu/ (en inglés), pero era víctima de su propio éxito el jueves, cuando mostraba mensajes de error ante la afluencia de conexiones.



Los investigadores calculan el riesgo en función del número oficial de nuevos casos notificados cada día en un lugar determinado (por condado en Estados Unidos o por departamento en Francia).

El modelo también toma en cuenta el hecho de que el número real de infecciones es de 5 a 10 veces mayor que el número de pruebas positivas registradas, y el usuario puede calcular el riesgo de acuerdo a estas dos hipótesis, 5 o 10.



El sitio permite hacer la estimación, además de en Estados Unidos y Francia, en España, Reino Unido, Italia, Suiza, Austria, República Checa e Irlanda.



En Estados Unidos, el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) dijo en el verano boreal que las pruebas probablemente detectaran solo uno de cada 10 casos.



Las cifras citadas al principio de este artículo se basan en la estimación de que el número real de infecciones es 10 veces mayor al registrado oficialmente. Si estimamos que fuera solo cinco veces mayor, el riesgo de tener una persona positiva en una cena parisina de 10 personas baja al 18%, al 10% en Washington y al 94% en Walsh.



También puede seleccionarse la dimensión del evento en el que planea participar: 10, 25, 50, 100 o hasta 5.000 personas.



En la actualidad, en muchos lugares de Estados Unidos y Europa, se supera el 50% de probabilidad de estar en presencia de una persona infectada si se comparte espacio con 50 personas.



Con 50 personas, en una boda o en bares concurridos -si estuvieran abiertos- el riesgo de que al menos una se contamine sería del 86% en París y del 99% en Ródano, también en Francia.



El sitio tiene un enfoque conservador: asume que una persona se mantiene positiva durante 10 días, dice a la AFP su creador, Joshua Weitz.



Los investigadores estiman que una persona es altamente contagiosa durante menos tiempo, del orden de 5 a 6 días, y que el resto del tiempo lo es menos o no lo es en absoluto, a pesar de la presencia residual del virus.



El modelo tampoco toma en cuenta que es más probable que una persona contagiada se quede en casa después de que aparezcan los síntomas.



Pero señala que la mitad de las infecciones provienen de personas que no tienen o tienen pocos síntomas o que no saben que están infectadas, según los estudios.



Lo que no da el menú es el riesgo de contaminarse uno mismo en una cena determinada o en un restaurante, porque depende de demasiadas variables, empezando por el comportamiento personal y la ventilación.



"Esperamos que esta información lleve a la gente a no organizar [un evento así] o a reconsiderar su participación en grandes eventos, así como a un refuerzo del uso de la mascarilla", agrega Weitz, mientras aumenta la preocupación mundial por la cercanía de las festividades navideñas.