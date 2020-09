Muertos por pandemia probablemente llegará a dos millones si no se actúa colectivamente: ONU

GINEBRA, SUIZA. - Más del doble de las víctimas actuales, es decir dos millones de muertos a causa del covid-19, son "muy probables" si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia, alertó este viernes un alto responsable de la OMS.



"Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, a preguntas de la AFP.

"Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", añadió Ryan.



"No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) la distanciación social, no tan solo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió el responsable.



Según el último recuento, al menos 984,068 personas han muerto de covid-19 en el mundo.



Más de 32,298,410 casos de infección han sido oficialmente diagnosticados, pero se considera que el número de infecciones es mucho más elevado, ya que numerosas personas no han sido contabilizadas.

