Europa prosigue su desconfinamiento mientras América Latina supera los 2 millones de casos

MADRID, ESPAÑA.- Europa, el continente más golpeado por la pandemia del coronavirus, proseguía este domingo su desconfinamiento con la reapertura parcial de las fronteras españolas, mientras que América Latina superó los dos millones de contagiados.



La pandemia de covid-19 ha matado mas de 465.000 personas e infectado casi 8 millones desde que surgió en China a finales de diciembre.

España, uno de los países más enlutados con 28.300 muertos, levantó en la medianoche del sábado la alerta vigente hace tres meses y abrió su frontera terrestre con Francia, así como sus puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de la Unión Europea.



Aunque los viajeros estarán exentos de cuarentena, deberán observar algunas medidas de prevención como someterse a control de la temperatura en los aeropuertos y llevar mascarilla.



Los españoles también pueden viajar desde este domingo libremente por su país.



"He comprado el primer billete, a primera hora, para llegar lo antes posible", dice a la AFP Laura García, fisioterapeuta de 23 años, a punto de subirse al tren en Madrid para ir a Barcelona y reunirse con su novio al que no ve desde hace tres meses.



Pero en Europa los problemas no faltan. En Holanda la policía holandesa arrestó a decenas de personas luego de haber dispersado con cañones de agua a centenares de manifestantes molestos por las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.

Entretanto en la ciudad alemana de Goettingen varios policías resultaron heridos en choques con residentes de un bloque de apartamentos con 700 habitantes, parte de los cuales intentaban violar la cuarentena en que fuero puestos tras la aparición de un foco de coronavirus, se informo el domingo.



- Más de 2 millones de casos en América Latina -

Mientras que en Europa el coronavirus parece estar controlado, en el resto del mundo se propaga con fuerza.



Sobre todo en América Latina y el Caribe, el nuevo epicentro. El sábado se superó el umbral de dos millones de casos en esta región.



Con un millón de casos y casi 50.000 muertos, Brasil es la nación latinoamericana más golpeada. En las últimas 24 horas fue además el país con mas decesos en todo el mundo (1.022 muertes) seguido por México con 387 fallecimientos y Estados Unidos con 386.



En Estados Unidos (con cerca de 120.000 muertos y 2,2 millones de casos), el presidente Donald Trump, en plena campaña para su reelección, aseguró el sábado que había ordenado ralentizar el ritmo las pruebas de diagnóstico porque cada vez "encontramos más gente, más casos".



"Por supuesto que bromeaba, para denunciar la absurda cobertura mediática", dijo luego a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.



Trump celebró su primer mitin electoral posconfinamiento en una sala cerrada en Tulsa (Oklahoma). Seis organizadores dieron positivo al virus y los seguidores, la mayoría sin mascarilla, se comprometieron por escrito a renunciar a cualquier demanda legal si contraían el coronavirus.



En China, después de casi dos meses sin casos, un foco en la capital, con más de 220 nuevos contagios --de ellos 22 este domingo-- preocupa a las autoridades que han realizado pruebas a 2,3 millones de personas.



En Irán, que ha entrado en su quinto mes de lucha contra el virus, anunció el domingo que pos segundo día consecutivo había registrado en 24 horas más de 100 muertos y 2.000 nuevos contagios.