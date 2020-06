Renuncia editor del New York Times tras polémico editorial

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El editor de la página editorial de The New York Times renunció el domingo después de que el periódico se distanció de un artículo de opinión del senador federal Tom Cotton en el que apoyaba el uso del ejército para aplacar protestas, y más tarde se dio a conocer que no había leído el texto antes de su publicación.



James Bennet renunció a su cargo y su adjunto, James Dao, será reasignado a otro puesto en el diario, informó el Times.



Las consecuencias no tardaron en aparecer después de que el texto del republicano fuera publicado en internet el miércoles. El artículo causó revuelo entre los periodistas del Times, algunos de los cuales dijeron que ponía en riesgo a los empleados negros, y otros se reportaron enfermos a manera de protesta.



Después de una revisión, el diario dijo que el texto de Cotton no debió publicarse, a menos de que se le hubieran realizado grandes cambios.

LEA: Ni el mal clima frena protestas antirracistas en Estados Unidos



Katie Kingsbury, ganadora del Premio Pulitzer por artículo de opinión y quien llegó al diario procedente del Boston Globe en 2017, supervisará las páginas de opinión hasta las elecciones de noviembre, informó el Times.



El director del Times A.G. Sulzberger señaló en un comunicado que estaba agradecido por los cambios que Bennet había hecho a las páginas de opinión del diario, incluido el ampliar la variedad de voces. Bennet, quien fue editor para The Atlantic antes de hacerse cargo de la sección editorial del Times en 2016, había sido criticado por sumar nuevas voces, incluyendo la del columnista conservador Bret Stephens.



Sulzberger le dijo a un reportero de su diario que él y Bennet “llegaron a la conclusión de que James no podría encabezar al equipo a través de la siguiente serie de cambios requeridos".



Se trata del segundo funcionario periodístico de alto nivel que renuncia por errores cometidos durante la cobertura de las protestas nacionales sobre el trato a la comunidad de raza negra a manos de la policía. El principal editor del Philadelphia Inquirer, Stan Wischnowski, renunció el sábado tras la indignación por un titular que decía: “Los edificios también importan”, un juego de palabras con el nombre del movimiento “Black Lives Matter”.



Incluso antes de la renuncia de Bennet y de que el periódico retirara su apoyo al texto de Cotton, Sulzberger había pedido que se reforzara la verificación de datos de la sección de opinión y e insinuó que se estaban publicando demasiados artículos de externos.

ADEMÁS: FOTOS: Brutalidad policial caldea ánimos y aviva protestas en EEUU



El Times reportó que el texto de Cotton fue editado por Adam Rubenstein. Pero, en un tuit, Dao reveló el sábado que fue él quien supervisó la aprobación y revisión del artículo de Cotton, y que la culpa debería recaer sobre los directores del departamento y no sobre Rubenstein.



El domingo, Cotton tuiteó una copia inicial de un artículo del Times sobre la renuncia de Bennet, diciendo que era “falso y ofensivo”. Dijo que él defendió el uso de la fuerza militar como refuerzo, únicamente si la policía quedaba rebasada, y con el fin de frenar los disturbios, no para agredir a los manifestantes.



Cotton retuiteó un mensaje del presidente Donald Trump, quien dijo: “el estado de Arkansas está muy orgulloso de Tom. El New York Times es de noticias falsas”.

+FOTOS: Muerte de George Floyd, un drama que no es exclusivo de EEUU