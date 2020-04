Canadá amplía ayuda a trabajadores de bajos salarios y artistas por coronavirus

OTTAWA, CANADÁ .- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el miércoles la flexibilización de un programa gubernamental de ayuda a canadienses que se quedaron sin ingresos debido al coronavirus, para extenderlo a los empleados menores salarios, incluidos artistas, trabajadores temporales e independientes.



"Si ganas 1,000 dólares al mes o menos, podrás recibir ahora la prestación de emergencia de Canadá", dijo Trudeau en su conferencia de prensa diaria en su residencia oficial, en Ottawa.

Aproximadamente seis millones de canadienses ya reciben esta nueva prestación de emergencia del gobierno, que proporciona un ingreso mensual de 2,000 dólares canadienses (unos 1,400 dólares estadounidenses) durante al menos cuatro meses a los trabajadores que no tienen ingresos a causa del coronavirus.



Trudeau justificó la ampliación del beneficio al señalar que "muchas personas no trabajan tantas horas como antes y otras tienen que adaptarse a la realidad del trabajo por cuenta propia o por contrato".



"En estos tiempos de angustia, los artistas continúan haciéndonos pensar, haciéndonos soñar y poniendo un poco de sol en nuestra vida diaria, y siempre les estamos agradecidos", dijo.



La prestación se extenderá asimismo a los desempleados que hayan agotado su subsidio de desempleo y no puedan encontrar un trabajo o volver a empezar a trabajar a causa de la pandemia de Covid-19, dijo.



El gobierno federal también ofrecerá a las provincias un complemento salarial temporal a los trabajadores considerados esenciales en la "lucha contra el Covid-19" que ganen menos de 2,500 dólares al mes, como los asistentes sanitarios en centros de atención a largo plazo para ancianos.



Canadá superó las 1,000 muertes relacionadas con el coronavirus, con más de 28,000 casos reportados.

