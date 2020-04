Demócratas posponen convención para elegir candidato a la Casa Blanca

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - El Partido Demócrata de Estados Unidos pospuso el jueves su convención para elegir al candidato que disputará la reelección al presidente republicano Donald Trump en noviembre, en una nueva alteración de la campaña debido a la pandemia de la Covid-19.



Tras la reprogramación de una quincena de primarias y con los contendientes Joe Biden y Bernie Sanders recluidos en sus casas como la mayoría de los estadounidenses, la cita para la investidura demócrata fue postergada a la semana del 17 de agosto, un mes después de lo previsto.

"Ante el clima actual de incertidumbre, creemos que la medida más inteligente es tomar tiempo adicional para monitorear cómo se desarrolla esta situación", dijo el jefe del Comité de la Convención Nacional Demócrata, Joe Solmonese, en un comunicado.



La cita, en la que se esperan miles de participantes, se mantiene en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, donde estaba programada originalmente del 13 al 16 de julio.



La decisión se tomó "a la luz de la crisis de salud sin precedentes" que enfrenta el país, dijeron los organizadores, que planean "ajustar la forma que tendrá la convención, el número de asistentes y su agenda" para limitar los riesgos de contagio.



El brote en Estados Unidos, el país que más infectados registra en el mundo (unos 244.000 del más de un millón de casos confirmados), y donde la pandemia deja ya más de 5.900 muertos, forzó a Biden y a Sanders a parar sus actos y giras desde hace más de dos semanas.



Actualmente, cerca de nueve de cada 10 estadounidenses han sido ordenados a quedarse en casa para contener la propagación del virus, y unos 10 millones de personas en el país ya han solicitado subsidios de desempleo debido al paro generalizado de actividades.

Llamada Biden-Trump

Biden, un moderado de 77 años favorito en la carrera demócrata, había pedido el aplazamiento de la convención debido a la pandemia.



El exvicepresidente de Barack Obama, que desde su encierro ha estado sugiriendo distintas medidas para atender la crisis sanitaria, dijo que su equipo estaba coordinando una llamada con Trump para discutirlas y se congratuló de que el mandatario se haya mostrado dispuesto a atenderlo.



"No voy a estar diciendo que tomó mis ideas", dijo Biden en una videoconferencia. "Se trata de que el presidente haga lo que pueda ser más efectivo ahora".



Varios demócratas han acusado a Trump de minimizar la gravedad del brote desde el principio, y Biden se ha sumado a las críticas, diciendo que Trump ha eludido la respuesta.



Biden le lleva una ventaja casi insuperable a Sanders, un senador de 78 años que se describe como un "socialista democrático" y que no ha renunciado pese a muchas presiones en pos de la unidad del partido después de las últimas primarias celebradas el 17 de marzo.



Desde el inicio de las internas el 3 de febrero, Biden ha acumulado 1.217 delegados a la convención, contra 914 de Sanders. Al menos 1.991 son necesarios para ganar la nominación.

Primarias el próximo martes

Quince estados y el territorio de Puerto Rico reprogramaron ya sus primarias.



Pero Wisconsin aún tiene sus internas previstas para el próximo martes, luego de que un tribunal de ese estado se negara a retrasarlas a pesar de las advertencias de salud pública.



Sanders había pedido el miércoles la postergación de esos comicios, diciendo que "las personas no deberían verse obligadas a arriesgar sus vidas para votar".



Pero Biden pareció abierto a su realización pues, a diferencia de una convención nacional, una primaria no supone interacción entre las personas y las máquinas de votación se desinfectan permanentemente, aseguró.



El presidente del Partido Demócrata, Tom Pérez, subrayó la importancia de Wisconsin, un estado que sorprendió en 2016 al elegir a Trump a la Casa Blanca tras haber votado dos veces por Obama.



Al agradecer a Milwaukee por ser la sede de la convención nacional, destacó a Wisconsin "como un estado clave", que está "en el corazón de tantas promesas" que Trump incumplió.



La convención republicana está programada del 24 al 27 de agosto en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, donde se espera que Trump será postulado a un segundo mandato para las elecciones del 3 de noviembre.



Muchos han señalado que el mandatario, que al igual que Biden y Sanders no puede realizar mitines, se beneficia sin embargo de la exposición mediática que le brindan las largas ruedas de prensa diarias desde la Casa Blanca sobre el coronavirus.



Pero según el último promedio de encuestas de RealClearPolitics, ambos candidatos demócratas le ganaban a Trump en noviembre: Biden 49% a 44% (+5), y Sanders 49,1% a 44,9% (+4,2).

