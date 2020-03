Trump dice que no tiene "ninguno de los síntomas" del coronavirus

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo en contacto con personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus, aseguró el viernes no tener "ninguno de los síntomas" de la enfermedad.



"No tengo ninguno de los síntomas", afirmó en rueda de prensa. "Tenemos un médico de la Casa Blanca, debo decir que muchos médicos de la Casa Blanca, les hice la pregunta y me dijeron 'No tiene síntomas'", dijo.

Sospechas de contagio

Un alto funcionario brasileño que asistió a eventos con el presidente Donald Trump en Florida el fin de semana dio positivo al coronavirus, fue entonces cuando iniciaron las sospechas del contagio para el mandatario.



Fábio Wajngarten, director de comunicaciones del presidente Jair Bolsonaro, dio positivo al virus días después de que acompañara al gobernante del país sudamericano a una reunión con Trump y altos colaboradores de éste en Florida. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo el jueves en un comunicado que “se están evaluando las exposiciones del caso, y a partir de ello se determinará qué procede hacer”.



“Tanto el presidente como el vicepresidente casi no interactuaron con el individuo que dio positivo y no requieren que se les practiquen exámenes por el momento”, agregó.