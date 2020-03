Trump cierra las puertas de Estados Unidos a los europeos y la pandemia sigue avanzando

WASINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los europeos no podrán entrar en Estados Unidos durante al menos un mes a partir del viernes. La sorprendente medida decretada por Donald Trump hundió a los mercados bursátiles el jueves y provocó el rechazo de Viejo Continente, donde el número de muertos ya roza los 1,000 y sigue avanzando, sobre todo en Italia, España y Francia.



"He decidido tomar medidas fuertes pero necesarias para proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses", dijo Trump en un discurso solemne y por momentos confuso, desde el Despacho Oval.



"Para evitar que ingresen nuevos casos a nuestro país, suspenderé todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días", agregó, lamentando que la Unión Europea no haya tomado "las mismas precauciones".



La medida no se aplicará a los vuelos procedentes del Reino Unido pero sí a todas aquellas personas que hayan estado durante los 14 días previos a la llegada a Estados Unidos en cualquier país del espacio Schengen, excepto a los estadounidenses y los residentes permanentes.

En un hecho sin precedentes, el Departamento de Estado exhortó a los estadounidenses a que eviten todo viaje al extranjero.



La decisión tuvo un efecto inmediato en los mercados. Las bolsas de Madrid, Londres, París y Fráncfort abrieron este jueves con bajas superiores al 5%. Desde inicios de año, ya han perdido un 25% y esta "bajada a los infiernos" continuará a corto y medio plazo, según los analistas.



En Asia, las bolsas también cerraron con pérdidas superiores al 4% y el precio del barril de crudo retrocedía un 5% el jueves a mediodía.



La Unión Europea (UE) mostró su disgusto ante las palabras de Trump. "La UE desaprueba el hecho de que (...) la prohibición de viajar se haya adoptado unilateralmente y sin consulta", dijo textualmente una declaración de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de su par del Consejo Europeo, Charles Michel.



Los responsables europeos indicaron que se vive "una crisis mundial, no limitada a ningún continente y requiere cooperación en lugar de una acción unilateral".

"Virus extranjero

Durante su discurso, Trump calificó el virus de "extranjero". Días antes, el jefe de la diplomacia estadounidense fue blanco de críticas al referirse al "virus de Wuhan", ciudad en la que brotó la epidemia a finales de diciembre.



El jueves por la mañana, el número de personas infectadas de COVID-19 en el mundo llegó a 125,293, de las cuales 4,600 fallecieron, en 115 países y territorios, según un balance de AFP establecido tomando como referencia fuentes oficiales.



Pese a su magnitud, la pandemia "es controlable", afirmó el jueves el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Pero "hace falta una mayor vigilancia para identificar, aislar, diagnosticar y tratar cada caso", dijo, reconociendo su preocupación porque "algunos países no están enfrentándose a la amenaza con el compromiso político necesario".



En Italia, los 60 millones de habitantes seguían aislados del mundo. El miércoles, el gobierno decretó el cierre de todos los comercios salvo los que venden alimentos y las farmacias. En Italia hay ya 12,000 contagios y 827 muertos.



"Maldito coronavirus. Ni siquiera nos podemos tomar un café. ¿En qué mundo vivimos?", protestaba este jueves por la mañana en Roma Roberto Fichera, ante su bar cerrado en Roma, que amaneció convertida en una verdadera ciudad desierta y silenciosa que contrasta con sus habituales calles barullentas y llenas de turistas.



En España, la situación también se agrava y los casos rozaban los 3,000, con 84 muertos.



Partes de Madrid usualmente repletas de turistas como la Puerta del Sol o la Gran Vía estaban este jueves más vacías. Además las escuelas y universidades en Madrid están cerradas y en los supermercados continuaban las compras compulsivas y nerviosas.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo en las pruebas del coronavirus y todos los miembros del Ejecutivo español van a tener que someterse a exámenes.



En Francia, donde el número de contagiados supera los 2,200 y ya hay 48 muertos, se esperaba con expectación el discurso del presidente Emmanuel Macron, el jueves por la noche.





Ni NBA ni Liga

El impacto financiero de la pandemia del coronavirus es aún difícil de evaluar y controlar. Países como Italia o Alemania han previsto ayudas a la economía y flexibilización de sus reglas monetarias. El jueves, se prevé que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie medidas importantes frente a esta amenaza inédita, al igual que ya hicieron en estos días el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal estadounidense.



En todo el mundo se anulan o posponen eventos culturales, deportivos y hasta espaciales. Este jueves, la agencia espacial rusa anunció que la misión conjunta con Europa a Marte quedaba postergada hasta 2022 debido a dificultades técnicas, pero también al nuevo coronavirus.



Este jueves, la Liga Española decidió suspender el campeonato durante al menos dos semanas, tras instaurarse una cuarentena en todo el Real Madrid por el positivo de uno de sus jugadores de baloncesto, y "posibles positivos en jugadores de otros clubes".



En Estados Unidos, la NBA suspendió indefinidamente la temporada de baloncesto después de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo en las pruebas del coronavirus. En América Latina, las diez federaciones de la Conmebol solicitaron a la FIFA que posponga el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar-2022 debido a la pandemia.



El nuevo coronavirus tardó en llegar a Latinoamérica pero su irrupción dio pie a medidas drásticas como la prohibición de entrada de extranjeros en El Salvador o la cuarentena obligatoria para viajeros dictada por Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Finalmente, las buenas noticias del día llegaron de China, el número de contagios diarios cayó este jueves a 15, la menor cifra desde enero.