Gigante apagón en Manhattan sume al metro y a Times Square en la oscuridad

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un inusual apagón se registró este sábado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Los reportes indican que al menos 42 mil usuarios se quedaron sin electricidad.



El corte de energía eléctrica afectó el metro de la Gran Manzana, además varios semáforos y la enorme publicidad de las tiendas.

"Estamos trabajando para identificar las causas y mantener los trenes en movimientos", informó la compañía del control del metro en su cuenta de Twitter.



Lo extraño es que el hecho se da el mismo días que se cumplen 42 años del histórico apagón de 1977, que afectó durante casi un día a la ciudad, y cuyas pérdidas se calcularon entonces en unos 310 millones de dólares.



Hasta ahora se desconocen cuál es el problema que provocó que Manhattan se quedara a oscuras. Con Edison, la empresa encargada del suministro eléctrico, indicó que estaba trabajando para solucionar los "extensos apagones" en Westside Manhattan y agregó que compartiría más información en cuanto la tenga disponible.

The giant billboards at Time Square went dark pic.twitter.com/zE4O7cVaUC