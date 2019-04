Trump amenaza con imponer aranceles a vehículos si México no frena flujo de migrantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves a México con imponer aranceles a la importación de automóviles si no hace más para detener el flujo de inmigrantes indocumentados y el tráfico de drogas en la frontera.



"Si México no ayuda, está bien, vamos a ponerle aranceles a sus autos", dijo Trump en la Casa Blanca. "Lo haré. Yo no juego".



Las palabras de Trump parecieron alejar la posibilidad de un cierre inminente de la frontera, con el que había amenazado antes para castigar a México.



Trump no dio una fecha límite para la imposición de tarifas en caso de que México no cumpla con sus demandas de detener a los inmigrantes ilegales.



"Si México no hace lo que puede hacer muy fácilmente, aprehender a estas personas (...), vamos a cobrar aranceles a los autos y si eso no funciona vamos a cerrar las fronteras", dijo, señalando que finalmente el partido se juega en el sector automotor.

Un 80% de las exportaciones de automóviles fabricados en México, importante pilar de su producción manufacturera, tienen como destino Estados Unidos y Canadá.



Pero Trump dijo que también impondría aranceles si México no hace más para frenar el flujo de drogas. Sobre esto marcó un plazo claro de un año.



"También vamos a hacer algo relacionado con los aranceles por las drogas, porque (...) cientos de miles de vidas (son) arruinadas al año en nuestro país", dijo. "Si las drogas no paran (de llegar) vamos a poner aranceles", advirtió.



"Así que pondremos tarifas si no aprehenden (a los migrantes) y, en última instancia, vamos a dar un período de tiempo, pero, si en un año a partir de ahora las drogas continúan inundándonos, vamos a poner aranceles", dijo.