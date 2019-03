MANAGUA, NICARAGUA.- El gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acordó este miércoles liberar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días, lo que permitió retomar el diálogo con la oposición, suspendido tras la represión contra manifestantes el pasado fin de semana.



"La mesa de negociación ha recibido esta tarde (miércoles) una comunicación del gobierno en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de la protestas" del año pasado, anunció el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, en rueda de prensa.



La decisión del gobierno permite poner fin a un estancamiento de las negociaciones, de las que la oposición se retiró este lunes luego de que la policía reprimiera una manifestación opositora el pasado sábado en demanda de la liberación de presos políticos.



Las dos partes tienen previsto reanudar este jueves las negociaciones para poner fin a un conflicto que estalló el 18 de abril con protestas que fueron duramente reprimidas, con un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y 52.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.



El proceso de liberación de detenidos podría comenzar esta misma semana y "no habrá una persona detenida más allá de esos 90 días", sostuvo el empresario José Aguerri, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).



Se desconoce, sin embargo, el número de presos por las manifestaciones que se excarcelarán, ya que familiares publicaron una lista de 807 detenidos, mientras que el gobierno estima la cifra en 350 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 647.



El gobierno ya puso en libertad a 162 detenidos, quienes han pasado al régimen de arresto domiciliar y otras modalidades.



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acompañará el proceso de liberación de los detenidos, según el acuerdo alcanzado en la maratónica jornada de conversaciones de este miércoles en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al sur de Managua.



Las partes acordaron una agenda de negociación de seis puntos que será abordada de forma simultánea con la liberación de los detenidos.



Convinieron además en pedir apoyo a la comunidad internacional para poner en marcha los acuerdos alcanzados, según la declaración conjunta distribuida por la presidencia.



"En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población", señala el acuerdo.



Nicaragua enfrenta sanciones de Estados Unidos, que junto a la Unión Europea (UE) han presionado por la liberación de opositores y la apertura democrática.



Las partes definieron los temas sustantivos de las negociaciones, que incluyen reformas electorales para democratizar las votaciones, incluyendo el adelanto de los comicios presidenciales de 2021, como pide la oposición.



También serán objeto de negociación aspectos sobre "verdad, justicia, reparación y no repetición", relativo a la violenta represión a las protestas que detonaron la crisis que envuelve al país desde hace 11 meses.



La delegación del gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, y la alianza que agrupa a distintos sectores sociales, definieron semanas atrás que, como muy tarde, la negociación debía concluir el 28 de marzo.



- Acuerdos bajo presión -

El embajador de Estados Unidos en Manuaga, Kevin Sullivan afirmó a través de twitter que "la agenda de negociación aprobada hoy (miércoles) marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua. No hay tiempo que perder".



También valoró que la liberación de los presos políticos "es un paso positivo. Deben ser liberados lo antes posible".



Los acuerdos se dieron bajo fuerte presión internacional, tras los sucesos del fin de semana, cuando la policía que reprimió una marcha opositora y capturó a más de un centenar de manifestantes, que liberó horas después, lo que provocó que la oposición se levantara de la mesa.



"La duplicidad de Ortega debe detenerse. Estados Unidos denuncia la represión del régimen nicaragüense contra manifestantes pacíficos (...) Estas acciones no quedarán sin respuesta", advirtió en Twitter el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton.

The United States sanctioned Nicaragua’s Albanisa, and its subsidiary Bancorp, as part of the sanctions on Venezuela’s regional PDVSA network of graft. Efforts by Ortega and his cronies to evade these sanctions will fail.