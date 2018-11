Casa Blanca: Grabaciones sobre el asesinato de Khashoggi no implican a heredero saudita

SINGAPUR.- Las grabaciones vinculadas al asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado saudita de Estambul no implican al príncipe heredero de Arabia Saudita, aseguró el martes el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.



Turquía dijo haber compartido las grabaciones sobre el asesinato del periodista crítico saudí, con los gobiernos de Arabia Saudita, Estados Unidos y otros países.



La última vez que se vio con vida a Khashoggi fue el 2 de octubre ingresando al consulado de Arabia Saudita en Estambul.



Bolton, que habló con periodistas en Singapur antes de una cumbre regional, fue interrogado sobre si era cierto decir que los audios no tienen nada que vincule al príncipe saudí con el asesinato.



"No escuché las grabaciones pero según la valoración de los que las escucharon eso es cierto", dijo.



El asesinato de Khashoggi y las desmentidas de Riad en un primer momento sobre su paradero, alimentaron todo tipo de especulaciones sobre el conocimiento del príncipe saudí de la operación.



El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que la orden de asesinar a Khashoggi fue tomada en el más alto nivel del gobierno saudita y a propósito no desligó del caso al príncipe Mohamed bin Salmán.



El New York Times informó que un miembro del equipo enviado al consulado en Estambul habría dicho a un superior por teléfono que se informe "a tu jefe", que se sospecha sería el príncipe heredero, que se cumplió con la misión.