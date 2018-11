Donald Trump afirma que elecciones fueron un "éxito" a pesar del revés en la Cámara Baja

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las elecciones de mitad de mandato del martes fueron un "tremendo éxito", a pesar de que el gobernante partido Republicano perdió el control de la Cámara de Representantes (Cámara baja).



"Tremendo éxito esta noche. ¡Gracias a todos!", tuiteó el mandatario sobre los comicios considerados un referendo sobre su gestión.

Proyecciones de medios señalan que los demócratas lograron el dominio de la Cámara baja por primera vez en ocho años, y que los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado.

Los demócratas consiguieron los 23 escaños necesarios para recuperar una mayoría en la Cámara Baja que los republicanos ostentaban desde 2011.

En el Senado, por el contrario, el dominio es republicano. Con el triunfo clave del senador Ted Cruz en Texas y de Mike Braun en Indiana (arrebató una banca a los demócratas), los republicanos conservan el Senado e incluso tienen probabilidades de aumentar la cantidad de bancas.

Tremendous success tonight. Thank you to all!