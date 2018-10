¿Cuáles son las opciones que tienen los migrantes hondureños en México?

Redacción

TAPACHULA, MÉXICO.- Un medio mexicano escribió en un titular "Refugio o repatriación", opciones que México ofrece a los migrantes" hondureños que viajan en caravana y que están en territorio azteca.



Este titular no está lejos de la realidad y las opciones que el gobierno mexicano les ofrece, pese a que utilizarán un procedimiento diferenciado para quienes ingresaron de forma "ordenada y legal".



Según el diario La Jornada de México, estos compatriotas tienen 45 días para tramitar su solicitud de refugio.



Datos de la Secretaría de Gobernación del país azteca indican que hasta el domingo habían recibido 640 solicitudes de refugio.



Según medios internacionales, son más de siete mil los migrantes que viajan rumbo a Estados Unidos.



Aunque no hay un dato oficial, autoridades indicaron que la mayoría ingresó de forma irregular, pues no quieren quedarse en México sino llegar a Estados Unidos.

"Las autoridades mexicanas han procedido y procederán a rescatarlos, y serán sujetos del procedimiento administrativo que instruye la legislación mexicana y, en su caso, repatriados a su lugar de origen", menciona un comunicado del Instituto Nacional de Migración, sobre las personas que ingresaron de forma ilegal.



Pese a las amenazas, los migrantes siguen su ruta hacia Estados Unidos, país que ha amenazado con detenerlos y deportarlos a sus naciones de origen.



Actualmente, los migrantes se encuentran en Tapachula, donde descansan en las calles y algunos son favorecidos en albergues.