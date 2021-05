Haz tu cita aquí para vacunarte contra el covid en el IHSS

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya habilitó su sistema de gestión de citas para aplicarse la vacuna contra el covid-19, luego de que se confirmara la llegada a finales de mayo de las primeras dosis.

La campaña del Seguro Social empieza el 25 de mayo, para lo cual se definieron ya varios puntos de vacunación en Tegucigalpa y en otras ciudades importantes de Honduras.

Con el objetivo de mantener un orden y evitar aglomeraciones se estableció un sistema de citas que prioriza a grupos vulnerables.

Para programar una cita puede hacerlo a través del call center, llamando al 2263-4647, o por medio del siguiente portal web, pero previo cree su usuario en la plataforma.

En esta primera fase solo son elegibles los cotizantes mayores de 60 años, los jubilados y los afiliados con comorbilidades.

Si tiene dificultad, puede repasar el paso a paso par gestionar la cita médica en esta nota, aunque recuerde que si no pertenece a los tres grupos prioritarios no podrá solicitar la aplicación de la vacuna en este momento, al menos no en los últimos días de mayo.

Durante este proceso debe seleccionar si optará por la modalidad vehicular o peatonal para inmunizarse, así como lugar, fecha y hora.

El día de la vacunación debe presentar en el sitio elegido su tarjeta de identidad, comprobante de la cita y una hoja de consentimiento llenada y firmada, facilitada por el propio Seguro Social en línea.

El IHSS cerró un acuerdo para adquirir 1.4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford que servirán para inmunizar a unos 700,000 afiliados directos (el esquema total implica dos dosis).

Si no tiene cobertura con el IHSS, puede consultar el calendario de vacunación de mayo y este otro calendario con fechas a lo largo del año.