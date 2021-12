Salvador Nasralla: Las elecciones fueron un fraude

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, primer designado presidencial, aseguró mediante sus redes sociales que las elecciones han sido un fraude porque el Partido Salvador de Honduras (PSH) debió haber sacado más diputados.

Actualmente el PSH solo está obteniendo 10 parlamentarios, por lo que Nasralla explicó que “estoy absolutamente seguro que sacamos 30 diputados con el PSH y en el peor de los casos podríamos haber bajado a 25, pero los 10 diputados que tenemos ahorita son un robo”.

VEA: Cinco datos sobre la toma de posesión de Xiomara Castro

El expresidenciable recalcó que los comicios “fueron una farsa y un fraude, hay mucha gente que me detiene en la calle y me dice que yo soy el presidente. Ese resultado no corresponde a tu voluntad, están arreglando y rellenando urnas”.

Adiós a la televisión

Al entrar en funciones a partir del 27 de enero de 2022 como funcionario público, el líder del PSH confesó a EL HERALDO que sus días en Televicentro llegarán a su fin.

"Voy a estar de lleno con el gobierno. Estoy viendo cómo van a quedar los programas que he dirigido por 40 años y la dirección de deportes. Yo estaré en oficina al lado de Xiomara en el gobierno", inició contando.

+Toma de posesión de Xiomara Castro será en el Estadio Nacional y no se utilizarán fondos del Estado



Nasralla dijo que los programas X-O da dinero y Cinco Deportivo continuarán, pero con otra persona a la cabeza. Además dejará de narrar partidos de Liga Nacional y Selección Nacional.



"De televisión me despido, los programas van a continuar, los dos que he tenido seguirán. El programa deportivo habrá gente que lo haga, el programa de concursos habrá gente que lo haga, mi oficina va a estar en la presidencial y bueno es un cambio notable de vida pero se buscará personas y productores para que continúen los programas, es duro el divorcio con la televisión", precisó.





DE INTERÉS: El debate de los partidos pequeños: la democracia lo permite, pero no superan entre todos el 6% de los votos