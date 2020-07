"A mi gente bella de Honduras le mando un beso": Danna Paola arrasa con "No bailes sola"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este 2020 está siendo un año de muchos éxitos para Danna Paola, en lo musical ha triunfado con temas como “Sodio”, “Sola, “Contigo” y ahora lo hace con “No bailes sola” al lado de Sebastián Yatra.

En televisión lo ha hecho por partida doble, dando vida a la memorable Lucrecia en la exitosa serie juvenil de Netflix, “Élite”, y como jurado del reality show La Academia, donde se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales.

Desde ciudad de México, la estrella pop conversó en exclusiva con EL HERALDO sobre sus nuevos proyectos, el destino que tomará su papel en la serie de Netflix y todos los secretos detrás de esta nueva canción al lado de Sebastián Yatra, que promete convertirse en uno de los éxitos musicales del momento.

¿Qué nos puede contar de este nuevo tema “No bailes sola”, en el que trabajaste al lado de Sebastián Yatra?

Muy ilusionada, de verdad muy agradecida con el recibimiento que ha tenido el público, Sebastián y yo estamos muy ilusionados de que les haya gustado la canción como a nosotros. Estamos muy contentos con el video de la canción, así que vayan a verlo, ojalá que la pidan por la radio y que la bailen mucho.

Teniendo en cuenta los tiempos en que los que estamos, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Yatra?

Claro, ha sido complicado, pero fue una experiencia súper espontanea desde el primer día en el que decidimos empezar a colaborar, fue muy loco. Pero todo se dio gracias a la buena disposición de ambos. Los dos somos súper apasionados por la música. Él es muy profesional y un gran músico y yo soy una perfeccionista, entonces creo que tiene que ver mucho con la pasión que tenemos y dimos todo por esta canción. Con nuestros co-productores y autores que también son parte de este proyecto. Ha sido un trabajo de todo este tiempo junto con el videoclip, edición, ha sido toda una locura, pero a la vez una experiencia muy grata.

Ha sido un año muy intenso en la música para usted. A inicios de año presentaba “Sodio”, luego “Contigo” y “Sola”, ¿cómo vive la creación musical en estos tiempos de cuarentena?

Claro, ha sido complicado, pero este tiempo me ha servido para estar componiendo en casa, monté el estudio aquí. Hasta haciendo videoclips en casa, todo ha sido muy loco, pero de eso se trata, de reinventarnos a las posibilidades de hoy y justo regalar música. Para nosotros este momento es súper importante, sacarte a bailar a la sala de la casa y hacerte sentir mejor, ese es nuestro objetivo. Y que básicamente haga un cambio en el mundo como decidí hacerlo con la canción “Contigo” y ayudar un poco a estar mejor. Me ilusionó mucho ver cómo muchos colegas me apoyaron en este proyecto con el #Contigo Challange.

A inicio de año Danna Paola era tendencia en Honduras como jurado de La Academia, ¿cómo fue esta experiencia para su carrera?

He aprendido más de lo que me imaginaba, la verdad es que fue una gran sorpresa, aprender de cada uno de los Académicos fue maravilloso. De mis otros compañeros jueces los admiro un montón. Creo que fue un gol muy grande y lo disfruté muchisímo. Ha sido una gran experiencia.

Angie Flores fue uno de los talentos hondureños que participó en el reality show, ¿qué le pareció su talento?

Increíble, la verdad soy muy fan de todo el talento que está en La Academia, pero creo que todos saben que Angie era mi favorita siempre. Para mí esa mujer y niña tiene una estrella gigante y para mí creo que todo el país debe estar orgulloso del talento de ella y sé que ya lo están. Esa niña va a ser muy grande y ella me recuerda mucho a mí, con sus sueños y esas ganas en el escenario, es increíble.

Y pasando a Netflix, triunfó con su papel de Lucrecia en la serie “Élite” que fue tendencia entre el contenido más visto en la plataforma en Honduras, ¿qué experiencias le deja este personaje?

Bueno, pues “Élite” ha sido un parteaguas en mi carrera y por supuesto en mi vida. Hoy no sería la persona que soy si no hubiera interpretado a Lucrecia. Es un personaje que llegó a cambiarme la vida, a abrirme las puertas a una exposición mundial.

Agradezco infinitamente todo el apoyo y amor que le tienen al personaje, no hay palabras para seguir agradeciendo. Este personaje sigue marcando mi vida, ahora he tomado la decisión de enfocarme mucho en mi música. Pero eso no quiere decir que me vaya a desligar del proyecto, y yo no sé cuántas temporadas haya, pero ahora en esta cuarta temporada de “élite” sé que habrá una frescura en Las Encinas, mientras Nadia y Lu estarán monitoreando todo desde Nueva York, entonces estarán ahí presentes de alguna manera.

En este mundo dominado por redes como TikTok o Instagram, ¿cómo aprovecha Danna estas plataformas?

Trato de aprovecharlas de la mejor manera al cien por ciento. Es una herramienta de trabajo para los artistas. Tengo la oportunidad de charlar con mis fans de todos lados y muy agradecida por supuesto de toda la gente que me sigue y está pendiente de todo lo que hago.

La invitación que hace para que los hondureños puedan escuchar este nuevo tema “No bailes sola”.

A toda mi gente bella de Honduras les mando un beso gigante y espero pronto ir a abrazarlos y poder cantar juntos. Le invito a que no dejen de escucharla, pedirla en la radio y que vean el videoclip y que la bajen en las plataformas. Es una canción mágica para bailar y cantar.

¿Cuáles son sus planes en lo que termina 2020?

Pues justo viene mi álbum, se lanzará en el último trimestre del año, estamos afinando detalles, vienen un montón de colaboraciones y muchas sorpresas, sé que les va a gustar.