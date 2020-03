Ricky Martin llama "brutos e ignorantes" a quienes no acatan cuarentena

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Como "brutos e ignorantes" tildó el cantante Ricky Martin a todas las personas que no acatan la cuarentena impuesta en sus países para evitar la expansión del coronavirus.



Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño pidió quedarse en casa y evitar exponerse al contagio del Covid-19, que hasta este sábado ha provocado la muerte de al menos 12,725 personas.

"La única manera, la única protección es el aislamiento social, porque desafortunadamente la gente está en las calles, en las playas, en los bares, va a restaurantes y no me queda de otra de pensar que son brutos e ignorantes", dijo con una cabellera morada, como parte de una actividad familiar realizada durante la cuarentena.

El artista también criticó el comportamiento de las personas que no acatan las reglas, pues indicó que pareciera no importarles la salud de los demás. "Te veo como criminal. A lo mejor eres portador y no estás ayudando a la causa. No tenemos mucho control. El único control es quedarnos en casa. Y esta conversación la tengo de hablar con amigos que han sido contagiados, que ahora mismo viven en una incertidumbre horrible".



Durante el video de más de tres minutos, Ricky aprovechó para agradecer a médicos, enfermeras, bomberos y policías que exponen sus vidas y están luchando arduamente para frenar la pandemia.



"¿Qué nos haríamos sin ustedes?, pero cuídense por favor. Y tú, quédate en casa, no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí. Seamos realistas", finalizó.

