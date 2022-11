Investigan si pelea entre maras desató tiroteo que acabó con la vida de un hondureño en Maryland

“No sabemos si este caso está vinculado con pandillas, no es algo que hemos descartado aún, es algo que estamos mirando para ver si existe la posibilidad”, declaró a Univisión Carlos Cortez, portavoz de la Policía de Montgomery.

Por otro lado, la familia de William Cruz niegan que este involucrado en maras y exigen justicia.

“Él no era marero, él trabajaba, él era bueno”, dijo su madre entre lagrima a Univisión. “Venimos a este país a buscar un mejor futuro no a que me lo mataran”, lamentó.

“Exijo justicia, mi hijo, quiero justicia para mi hijo”, pidió la señora.

Los familiares de William se encuentran realizando una colecta de dinero para poder repatriar sus restos a Honduras y han puesto el anuncio en los locales cercanos.

