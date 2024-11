Hondureños confían que republicanos aprobarán reforma migratoria

EL HERALDO consultó con autoridades del Gobierno de Honduras sobre esta ley y aunque aplaudieron la medida, pidieron cautela hasta que no sea un hecho.

“Es un camino a la residencia, es la reforma migratoria que se necesita. Ya no se necesitará un TPS o un Parole. Todas las personas que no tienen antecedentes penales, que hayan pagado sus impuestos, van a poder aplicar a esta Ley Dignidad con una residencia permanente de manera inmediata una vez que se apruebe”, sostuvo Caro.

Establece una nueva política de dos “strikes” para cualquier persona atrapada cruzando en un puerto que no sea de entrada, para garantizar que los solicitantes de asilo legítimos sean procesados adecuadamente.

22

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante la campaña que impulsará las deportaciones masivas de migrantes.

23

Para el analista Carlos Urbizo, Trump solamente utiliza un discurso agresivo porque en la historia se ha demostrado que son los demócratas los que más han deportado migrantes.

24

“Trump quiere atemorizar, pero los republicanos nunca deportan como los demócratas. No se quiere decir que no habrá deportaciones, pero no serán como las que Trump intenta infundir”, afirmó.

25

Consideró que “esta ley tiene futuro, ya que Donald Trump cuenta con todo el apoyo del Congreso, pues ha logrado la mayoría, incluso algunos demócratas también apoyan este proyecto”.

26

Datos del Instituto Nacional de Migración muestran que durante la administración de Trump (2016-2020) fueron deportados 95,639 hondureños, mientras que durante la gestión del presidente Joseph Biden (que concluye en enero) han sido deportados 113,122 compatriotas.

27

Para el activista Juan Flores, “esto genera incertidumbre, porque Trump ha expresado que deportará a los indocumentados, pero con esta ley no sabemos qué pasará”.

28

Para el analista Ricardo Puerta, “a Estados Unidos no le conviene deportar a esa gente porque afectaría a su economía y la mano de obra del extranjero es menos costosa”.