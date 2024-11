El “Zapata de Honduras”, el catracho que monta toros en Arizona, Estados Unidos

“Aprendí el jaripeo por gusto de montar, poco a poco fui conociendo amigos que sabían más de esta disciplina, poco a poco he ido superando”, afirmó en entrevista con EL HERALDO, al recordar que desde hace 4 años está realizando jaripeo, no solo para él, también para entretener a los demás.

“Al principio no era tan saltante o en las caídas poco a poco hemos ido subiendo un poquito y gracias al apoyo de estos amigos ganaderos que me han apoyado mucho, me han aceptado y estoy muy agradecido con ellos”, rememoró.

Conocido en el mundo del rodeo como el “Zapata de Honduras”, Marcio aseguró que no práctica a diario, pues debe trabajar para vivir, como lo hacen los miles de migrantes que viven en esta nación.