Yuri Sabas: Libre pierde militantes por no escuchar y tiene migración masiva

“Lo que ha sucedido en Honduras es algo extraordinario, lo común es que la gente en el poder acapare los partidos que están en la llanura, pero en Honduras no. Hay migración masiva de gente de Libre al Partido Liberal”, dijo Sabas.

“La gente no quiere tanto antagonismo de estos dos partidos, quiere algo nuevo y diferente con el Partido Liberal, por eso la gente de Libre está pasando al liberalismo”, agregó Sabas.

Estas declaraciones se deben al reciente ingreso de siete alcaldes liberales al partido de gobierno, lo que consideró como una estrategia política para opacar la migración de los militantes de Libre.

Además, dijo que estos ediles desde hace dos años están trabajando con Libre, incluso algunos ayudaron en la campaña anterior.

El diputado apreció que no se puede comparar a unos alcaldes con Salvador Nasralla, Jorge Cálix y otros congresistas que ayudaron a ganar las elecciones a Libre.

“Qué pesar da ver un partido que se quemó tan rápido por no escuchar al pueblo. Están tan ciegos y tan sordos que no están entendiendo que la gente en las calles repudia el apoyo a Nicolás Maduro por el fraude en Venezuela, cuando el pueblo los acompañó en el fraude que les cometieron”, enfatizó Sabas.

El entrevistado aseguró que el próximo partido será Liberal y de unidad, en un gobierno donde la opinión de todos cuente.

“Eso es lo que le falta a Libre, por eso lo están abandonando. Les dijeron que no saquen a los militares de los centros penales y los sacaron, hubo un montón de muertos. Se les dijo que no saquen el fideicomiso de Salud y llevamos dos años y medio sin medicamentos. Por no escuchar es que han tenido migración masiva y van a recibir el resultado del pueblo en las urnas”, agregó Sabas.