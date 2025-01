El virus de China o metapneumovirus es detectado en ciudad de Honduras

“El problema es que es muy caro diagnosticarlo. La mayoría de las veces nos quedamos con la duda de si el paciente tiene o no tiene metapneumovirus”, expuso el galeno.

En Honduras, para diagnosticar el metapneumovirus, es necesario que el paciente disponga de 16,000 lempiras, ya que la Secretaría de Salud (Sesal) no cuenta con el equipo ni con el presupuesto para realizar los análisis, según los médicos del sector público.

El doctor Roberto Cosenza, exviceministro de Salud, dijo: “En medicina, lo que no se piensa no se diagnostica y no se hará nunca en ninguna institución pública porque el FilmArray, examen para poder diagnosticar el tipo de virus que está causando la neumonía, vale 16,000 lempiras”.

Cosenza indicó que el virus tiene facilidad para propagarse debido al clima, ya que para esta temporada de frío las enfermedades respiratorias suben en los centros hospitalarios por las aglomeraciones.