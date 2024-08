“Gracias por estar pendientes”: El último mensaje de Oswaldo Ramos Soto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque su lenguaje culto, poco entendido por algunos, era cotidiano, el último mensaje de Oswaldo Ramos Soto fue con palabras sencillas, para despedirse y agradecer.

Justamente hace 35 días, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) , Oswaldo Ramos Soto, quien falleció este viernes, publicó su último mensaje en X.

Fue a las 4:06 de la tarde del 27 de julio de 2024 cuando escribió un breve texto explicando que en ese momento estaba bien de salud.

“A los amigos en todo el país que han llamado preguntándome cómo me encuentro, quiero manifestarles que, por la voluntad de Dios, me encuentro con salud al lado de mi familia y seres queridos disfrutando del fin de semana”, publicó por última vez el hombre que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no alcanzó a ser el mandatario de la nación la vez que lo intentó como candidato de su entrañable Partido Nacional.

En ese último escrito se despidió: “Gracias por estar pendientes. Abrazos”.